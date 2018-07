Tiger Resources Ltd. beendet geplante Transaktion mit Sinomine HK

Wie früher bekannt gegeben hat Tiger Resources Ltd. (WKN: A0CAJF, ASX: TGS) ("Tiger" oder das "Unternehmen") mit Sinomine Fuhai (Hong Kong) Overseas Resource Investment Co. Ltd. ("Sinomine HK") für den vollständigen Verkauf von Tiger Resources Beteiligungen an Tigers Tochtergesellschaften ("Transaktion") einen Aktienkaufvertrag (Share Purchase Agreement, "SPA") und Abgabendokument ("Royalty Deed") unterzeichnet.Der Kündigungstermin des SPA war der 30. Juni 2018. Dieser Termin wurde aber in gegenseitigem Einvernehmen der Parteien verlängert, um den Abschluss der Endverhandlungen zu ermöglichen. Die für Tiger annehmbaren Konditionen wurden nicht erreicht und folglich überreichte das Unternehmen Sinomine HK die Terminierungsmitteilung.Während das Unternehmen mit Sinomine HK verhandelte, arbeitete es ebenfalls an einem neuen Minenbetriebsplan (Life of Mine Plan, LOMP) für sein Kupfer-Asset Kipoi, dessen Fertigstellung innerhalb der nächsten 6 bis 8 Wochen erwartet wird. Das Unternehmen wird die Aktionäre über die LOMP-Ergebnisse informieren, sobald diese Studie abgeschlossen ist.Da Unternehmen wird seine Aktionäre ebenfalls über den neuesten Stand der Betriebe im Quartalsbericht informieren, der am oder vor dem 31. Juli 2018 veröffentlicht wird.David J Frances, Executive ChairmanTel. +61-8-6188 2000E-Mail: info@tigerez.comIm deutschsprachigen Raum:AXINO GmbHNeckarstraße 45, 73728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.