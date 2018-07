"Handelskrieg könnte eine neue Große Depression auslösen" - Analyst

John Doody, der Gründer von Gold Stock Analyst und Herausgeber verschiedener Newsletter, sprach in einem aktuellen Videointerview mit Daniela Cambone von Kitco News über die derzeitigen Handelskonflikte und erklärte, welche Auswirkungen Präsident Trumps Zollpolitik auf den Edelmetallsektor haben könnte.Die Konsequenzen der neuen Handelsbarrieren werden seiner Ansicht nach vor allem langfristig zu spüren sein. "Wir werden eine Art Wiederholung der 1930er Jahre erleben", meint Doody. Bereits damals habe die US-Regierung durch die Einführung von Zöllen auf 20.000 Importgüter die Wirtschaftslage verschlechtert und die Rezession zu einer Depression werden lassen. Diese Gefahr bestehe auch heute, allerdings geht der Analyst davon aus, dass die US-Notenbank Fed es nicht so weit kommen lassen wird."Die Fed wird die Zinsen wieder senken", prognostiziert Doody. Damit werde die Notenbank auf die Arbeitsplatzverluste reagieren, die in Folge der Handelsbeschränkungen unvermeidlich seien. Auf den Goldmarkt würde sich das wahrscheinlich positiv auswirken: "Zwischen 2000 und 2004, nach dem Platzen der Dotcom-Blase haben sie Zinsen gesenkt und der Goldpreis stieg in dieser Zeit 60%. Dann haben sie die Zinsen zwischen 2006 und 2011 erneut gesenkt und der Goldpreis ist weit über 100% gestiegen", erklärt der Marktbeobachter.Wann diese Entwicklung einsetzt, hänge jedoch davon ab, wie weit die Märkte in die Zukunft blicken. Aktuell stehen wir Doody zufolge noch am Beginn des Handelskonflikts, der sich in den kommenden Monaten weiter zuspitzen wird, wenn die Handelspartner der USA die neuen Zölle zunehmend mit Gegenmaßnahmen vergelten. Die negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft werden dann nach und nach zum Tragen kommen und auch den Kurs des US-Dollars sinken lassen. Zusammen mit den Zinssenkungen könnte das den Goldpreis schließlich nach oben treiben.© Redaktion GoldSeiten.de