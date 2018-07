Natixis: Normalisierung der europäischen Geldpolitik wird Gold Auftrieb geben

Der Goldpreis hat sich in den letzten Tagen zwar wieder etwas erholt und stabilisiert, aber ein neuer Aufwärtstrend wird womöglich erst im September beginnen. Dieser Ansicht sind zumindest die Analysten der französischen Investmentbank Natixis.Wie Kitco gestern berichtete, rechnet der Chefanalyst der Bank für den Rohstoff- und Edelmetallsektor, Bernard Dahdah, mit einer deutlichen Abschwächung des US-Dollars, wenn die EZB im September wie erwartet die Normalisierung ihrer Geldpolitik ankündigt. "In unserem Hauptszenario sehen wir gegen Ende 2018 zunehmenden Abwärtsdruck auf den Dollar, während auch andere Zentralbanken beginnen, ihre Geldpolitik zu normalisieren", heißt es in einem gestern veröffentlichten Bericht von Natixis.Der Goldpreis wird nach Einschätzung der Analysten in diesem Jahr noch auf einem Niveau von durchschnittlich 1.260 $ bleiben, sollte im nächsten Jahr aber zulegen können. Für 2019 prognostizieren die Analysten eine Handelsspanne von 1.200 $ - 1.450 $ und einen Durchschnittspreis von 1.310 $.Im selben Zug hat die Bank auch ihre Vorhersage für Silber leicht nach oben korrigiert. Währen die Analysten zuvor von einem Preis von 16,20 $ je Unze im kommenden Jahr ausgegangen waren, erwarten sie jetzt einen Durchschnittspreis von 16,70 $. Dabei könne das weiße Metall zwischenzeitlich jedoch bis auf ein Hoch von 18,70 $ klettern.© Redaktion GoldSeiten.de