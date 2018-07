Gold, Silber und die Macht der Fibonacci-Zahlen!

Immer wieder schreiben wir darüber und ziehen sie in hohem Maße in unsere Analyse zur Kursprognose mit ein. Die Rede ist von Fibonacci-Zahlen. Die Berechnung dieser Zahlen aus Parametern, welche wir aus den Kurs-Höchst- und Tiefstständen vergangener Wellenbewegungen beziehen.Die Fibonacci-Zahlen sind eine äußerst außergewöhnliche Zahlenfolge und stehen in engem Zusammenhang mit der Goldenen Zahl Φ. Auch die Fibonacci-Zahlen finden sich wie der goldene Schnitt erstaunlich oft in der Schöpfung wieder. Die Fibonacci-Folge kann jeder ganz einfach selbst bilden: Sie beginnt zweimal mit der Zahl Eins und jede weitere Zahl ergibt sich aus der Summe der beiden Vorgängerzahlen: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, usw.Diese Fibonacci-Zahlen sind ganz besondere Zahlen mit hunderten einmaligen Eigenschaften, die bei weitem noch nicht alle bekannt sind. Weltweit finden Menschen daher immer wieder neue Gesetzmäßigkeiten für die Fibonacci-Zahlen heraus. Wir nutzen Sie zu unserem Zweck, um die Wahrscheinlichkeit von Trendwechseln in einer laufenden Bewegung, vor allem aber die Reichweite von Wellenbewegungen, einzuschätzen.Natürlich ist es kein definitiver Verlaufsweg, jedoch kann recht eingeschränkt gesagt werden, wohin die Reise geht. Bewegungen können weitere Ausdehnungen erfahren als wir das einschätzen.Wie aktuell beim Gold-, Silber- und GLD-Zielbereich ist der Kurs tiefer gefallen als von uns erwartet. Die rote Linie im Sand zogen wir beim Gold bei 1237 $. Warum? Weil es ein massiver Fibonacci-Widerstand ist, welcher schon in der Vergangenheit gehalten hat.Schauen Sie sich den Gold-Chart an, die 1237,35 $ wurde auf den Millimeter genau getroffen und es hat eine deutliche Reaktion im Kurs hervorgebracht, völlig losgelöst von irgendwelchen Nachrichtenmeldungen.Ich schreibe es immer wieder, Nachrichten machen nicht die Kurse, die Kurse machen die Nachrichten.Das gleiche beim GLD, die 117,36 $-Marke hat auf den Millimeter genau gehalten und eine erste Trendwende vollzogen.Wir liegen immer mal wieder daneben, wenn es darum geht, genaue Kurskorridore zu treffen. Weit über eine 78%-Trefferquote werden wir dabei wohl nicht erreichen. Jedoch einen übergeordneten Trend zu verpassen, ist uns mit dieser Methode seit 2014 nicht ein einziges Mal mehr passiert.Auch im Silber wurde ein wichtiger Pivotpunkt getroffen. Noch sind wir in allen drei Märkten bei weitem nicht im grünen Bereich. Die nächsten Tage und Wochen werden sehr wichtig für den weiteren Verlauf der Metalle. Die Relevanten Marken, welche erklommen werden müssen, damit wir Bestätigung haben für einen nachhaltigen Boden, erfahren alle eingeschriebenen Abonnenten an diesem Sonntag im Weekend Update. Wir werden für Abonnenten schon bald weitere Einstiegsbereiche benennen, um an den kommenden Bewegungen zu partizipieren. Unabhängig davon ob wir langfristig bullisch oder bärisch investiert sind, die Fibonacci Kurslevel werden uns auch in Zukunft Sicherheit geben bei der Bestimmung der kommenden Bewegungen.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen/wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, GLD/GDX, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere Homepage www.hkcmanagement.de