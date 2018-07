Silberpreis bricht aus Dreiecksformation nach unten aus

Silber-Future bricht aus Konsolidierung nach unten aus

Der abgebildete Tageschart des in New York gehandelten Silber-Futures zeigt die Kursentwicklung seit Juli 2017. Jeder abgebildete Kursbalken stellt die Kursbewegung eines Tages dar, bei einem letzten Kurs von 16,05 $ pro Feinunze.Der Silberpreis bewegte sich in den letzten 12 Monaten in einer ausgeprägten Konsolidierung zwischen 15,00 $ und 18,00 $, wie man im Chart sehen kann. Es lassen sich auch die Begrenzungslinien einer großen Dreieck Chartformation einzeichnen.Im Juni gab es einen Aufwärtsschub, der fast das Aprilhoch bei 17,36 erreichte. Es folgte aber zum Monatsende ein starker Abverkauf und der Silberpreis fiel wieder bis unter 16,00 zurück.Wie man im Chart sehen kann, hat der Silberpreis in der ersten Juliwoche auf ein neues Jahrestief bei 15,80 erreicht, was negativ zu werten ist. Es wurde somit aus kurzfristiger und mittelfristiger Sicht ein Abwärtstrend bestätigt.Der Silberpreis notiert jetzt unter den von uns beobachteten Trendindikatoren, dem 20 Tage Gleitenden Durchschnitt (GD), dem 50 Tage GD (grün) und dem 200 Tage GD (braun). Alle drei Gleitenden Durchschnitte sind am fallen. Diese Entwicklung ist insgesamt negativ einzuschätzen.Der abgebildete Tageschart des Silber-Futures kann als negativ bewertet werden. Es liegt ein etablierter Abwärtstrend vor, so dass wir weiter nachgebende Silberpreise erwarten können.Erst ein Kursanstieg über das Junihoch bei 16,75 würde das negative Chartbild wieder neutralisieren.© Karsten Kagels