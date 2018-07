Kitcos Goldumfragen: Anleger und Analysten erwarten Kursgewinne

Sowohl die professionellen Marktbeobachter als auch die Privatanleger haben ihre Ansicht zur kurzfristigen Entwicklung der Goldpreise geändert. Nachdem sie in der letzten Woche noch mehrheitlich pessimistisch eingestellt waren, zeigt die aktuelle wöchentliche Umfrage des Nachrichtenportals Kitco News nun, dass die meisten Marktteilnehmer vorerst mit einem Anstieg des Goldpreises rechnen.Von den 16 professionellen Tradern und Analysten, die Ende letzter Woche an der Umfrage teilnahmen, glauben elf (69%), dass der Goldkurs in den kommenden Tagen zulegen wird. Drei von ihnen (19%) sagen dagegen sinkende Preise vorher, während zwei (12%) davon ausgehen, dass sich der Kurs zunächst seitwärts entwickelt.Darüber hinaus gaben auch 808 private Goldbesitzer und -investoren ihre Stimme ab. Von diesen sind 56% (449 Teilnehmer) ebenfalls bullisch eingestellt. 29% (231 Personen) erwarten jedoch, dass Gold zum Ende der Woche im Minus schließt. Die übrigen 16% (128 Teilnehmer) sind neutral eingestellt.© Redaktion GoldSeiten.de