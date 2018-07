Morgan Report Juli 18 erschienen! Mit spekulativer Trading-Idee eines Goldproduzenten und Neuvorstellung eines Kobalt-Royalty-Unternehmens

Einleitende Gedanken von David Morgan, darunter LBMA, Nevada Goldanleihe



Trading-Empfehlung eines Goldproduzenten und Minenentwicklers mit hohem Kurspotential



Neuvorstellung und Depotaufnahme eines aussichtsreichen Kobalt-Royalty- und Streaming-Unternehmens



Blockketten News, u.a. mit LODE (Krypto-Silber) Update, Bitcoin-Geldautomaten, Virengefahr für Kryptonutzer etc.



Unternehmens-Updates von Avino Silver, EnviroLeach, Sandstorm Gold u.a.



Leserbriefe



Vermögensverteilung

Top Silber- und Goldaktien-Empfehlungen

Vorstellung von neuen, chancenreichen Unternehmen aller Risikokategorien

Markt-Hintergrundberichte und mehr!

Sehr geehrte Damen und Herren,die 20-seitige Juli-Ausgabe des Morgan Reports wurde letzten Samstag an alle Abonnenten verschickt. Bitte prüfen Sie, ob Sie ihn erhalten haben. Abonnieren Sie den Morgan Report in Deutsch und profitieren Sie von der erwarteten Mega-Silberhausse!© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.