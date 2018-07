Power Metals meldet in Loch PWM-18-84 eine Pegmatitdurchschneidung auf 126,25 m

VANCOUVER, 9. Juli 2018 - Power Metals Corp. Power Metals Corp. oder das Unternehmen) (TSX VENTURE:PWM)(FRANKFURT:OAA1)(OTC:PWRMF) freut sich bekannt zu geben, dass im ersten Loch der Sommerbohrungen, PWM-18-84, im Bereich des Main Dyke bei Case Lake, östlich von Cochrane, erfolgreich eine Pegmatitmineralisierung auf 126,25 Meter durchörtert wurde. Der Zweck dieser Längsbohrung war es, die Kontinuität des Main Dyke entlang des Streichens sowie im Fallwinkel zu erkunden. In Loch PWM-18-84 wurde in einer Tiefe zwischen 2,0 und 128,25 Meter eine durchgehende Pegmatitmineralisierung durchteuft.In Bohrloch PWM-18-84 finden sich bedeutende spodumenhaltige Abschnitte, die innerhalb des Main Dyke liegen:- Ein 19,17 Meter breiter Abschnitt aus Spodumen-Pegmatit zwischen 2 und 21,17 Metern Tiefe mit einem Spodumengehalt von 5 - 10 % (Abbildung 1)- Ein 16,81 Meter breiter Abschnitt aus Spodumen-Granit zwischen 54,54 und 71,35 Metern Tiefe mit einem Spodumengehalt von bis zu 15 % (Abbildung 2)- Ein 8,07 Meter breiter Abschnitt aus Spodumen-Pegmatit zwischen 71,35 und 79,42 Metern Tiefe mit einem Spodumengehalt von bis zu 30 %. Der grüne Spodumen hat eine grobkörnige Textur und besteht aus Kristallen, die bis zu 5 cm breit und über 10 cm lang sind.Die Bohrkernproben wurden an das Labor übermittelt und die Analyseergebnisse stehen derzeit noch aus. Power Metals wird im Rahmen dieser Sommer-/Herbstbohrungen über 15.000 Bohrmeter absolvieren.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43923/PR for 7-9-18_DE_PRCOM.001.jpegAbbildung 1 - PWM-18-84, Boxen 1 bis 6, Spodumen-Pegmatit (Boxen 1 bis 5) und Quarzkern (Box 6), Main Dyke, Case Lake.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43923/PR for 7-9-18_DE_PRCOM.002.jpegAbbildung 2 - PWM-18-84, Boxen 17 bis 20, Spodumen-Granit mit bis zu 15 % Spodumenmineralisierung (Boxen 17 bis 19) und Spodumen-Pegmatit mit grobkörnigem Spodumen und bis zu 30 % Spodumenmineralisierung (Boxen 19 und 20), Main Dyke, Case Lake.Dr. Selway, VP of Exploration, erklärt: Power Metals hat sein Sommerbohrprogramm mit einem Knalleffekt begonnen. In der Längsbohrung PWM-18-84 mit 126,25 Meter Pegmatitmineralisierung konnten wir die Kontinuität des Main Dyke entlang des Streichens sowie im Fallwinkel für eine zukünftige Ressourcenschätzung nachweisen. Aufgrund der reichlichen Spodumenmineralisierung im Kern rechnen wir bei den analysierten Proben mit herausragenden Lithiumwerten.Das Konzessionsgebiet Case Lake erstreckt sich über die Gemeinden Steele und Case und liegt 80 km östlich von Cochrane (NO-Ontario), unweit der Grenze zwischen den kanadischen Provinzen Ontario und Quebec. Die Pegmatitanhäufung bei Case Lake setzt sich aus fünf Spodumenerzgängen zusammen: North, Main, South, East und Northeast Dyke im Bereich des Henry Dome. Power Metals ist zu 80 % am Projekt beteiligt, sein Partner MGX Minerals Inc. hält eine Förderbeteiligung von 20 %.Julie Selway, Ph.D., P.Geo. hat die Erstellung der wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung beaufsichtigt. Dr. Selway hat bei Power Metals die Funktion des VP of Exploration inne und zeichnet als qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 verantwortlich. Dr. Selway beaufsichtigt das Explorationsprogramm bei Case Lake. Dr. Selway hat ihr Doktoratsstudium 1999 mit einer Arbeit über Granit-Pegmatite abgeschlossen (Ph.D.) und war 3 Jahre lang als Geowissenschaftlerin mit Spezialisierung auf Pegmatit beim Geologischen Dienst der Provinz Ontario (Ontario Geological Survey) tätig. Dr. Selway kann auf dreiundzwanzig Fachpublikationen zum Thema Pegmatite in wissenschaftlichen Zeitschriften verweisen. Es wurde ein Bericht über das Konzessionsgebiet Case Lake im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt und am 18. Juli 2017 eingereicht. Power Metals Corp. ist ein diversifiziertes kanadisches Bergbauunternehmen mit dem Auftrag, hochwertige Bergbauprojekte zu erwerben, zu explorieren und zu erschließen. Unser Ziel ist der Aufbau eines Projektportfolios mit Schwerpunkt auf Lithium sowie wachstumsstarken Spezialmetallen und -mineralien. Wir sehen hier die einmalige Chance, den wachstumsstarken Lithiumbatteriesektor und den Cleantech-Sektor mit Rohstoffen zu versorgen. 