Johannesburg, 6.7.2018: Sibanye-Stillwater (Börsensymbole - JSE: SGL und NYSE: SBGL) freut sich bekannt zu geben, dass der Anlegerdienst von Moodys (Moodys) in einem neuen Ratingbericht, der am Freitag, den 29. Juni 2018 veröffentlicht wurde, seine langfristige Bewertung des Unternehmens mit Ba2 und einem stabilen Ausblick beibehalten hat. Moodys hat seine (stabile) Ba2-Bewertung für Sibanye mit dem Hinweis abgegeben, das Unternehmen könne auf ein solides Geschäftsprofil mit diversifizierten Einnahmen aus der Metallproduktion sowie eine lange Tradition mit konservativer finanzpolitischer Ausrichtung verweisen.Der Bericht steht auf der Webseite von Moodys (www.moodys.com) als Download zur Verfügung.