Portofino Resources meldet hochgradige Lithiumergebnisse aus dem Salar Hombre Muerto in Argentinien

PROBE-NUMMERLITHIUM KALIUM (mg/LMAGNESIUM

(mg/L) ) (mg/L)

SHM-1 856 9402 1583

SHM-2 320 5524 593

SHM-3 254 3795 478

SHM-4 832 8014 1675

SHM-5 750 6641 2015

SHM-6 685 5929 1292

SHM-7 738 6626 1223

SHM-8 1031 9511 1716

*SHM-9 (1) 263 3691 483

SHM-10 31 569 74

SHM-11 16 268 148

SHM-12 214 1836 432

SHM-13 462 4056 806

*SHM-14 (2) 1021 9649 1765

SHM-15 63 633 134

SHM-16 77 634 140

SHM-17 10 134 101

SHM-18 141 1522 437

SHM-19 274 2492 541

SHM-20 163 1681 395

Vancouver, 10. Juli 2018 - Portofino Resources Inc. (POR: TSX-V) (POT: FWB) (Portofino oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse seines Explorationsprogramms im Lithiumsoleprojekt Hombre Muerto West bei Catamarca, Argentinien bekannt zu geben. In den Projektkonzessionen wurden insgesamt 18 Standorte beprobt und die hochgradigste Probe lieferte 1.031 mg/L Lithium (Li), 9.511 mg/L Kalium (K) und 1.716 mg/L Magnesium (Mg). Der Gesamtdurchschnitt der achtzehn analysierten Proben beträgt 384,4 mg/L Li und 3.848,2 mg/L K. Das durchschnittliche Magnesium-Lithium-Verhältnis beläuft sich auf 1,99.Das Explorationsprogramm beinhaltete geologische Kartierungen und oberflächennahe Probenahmen der Solen mit dem Schneckenbohrer bzw. in Gruben in Tiefen von 1 bis 1,5 Metern.Die Analyse der Proben erfolgte durch Alex Stewart Analytical Laboratory in Argentinien.*(1) Duplikat von SHM-3; *(2) Duplikat von SHM-8Die Probenstandorte bei Hombre Muerto West können Sie unter folgendem Link einsehen:https://www.portofinoresources.com/projects/catamarca-argentina-lithium-1/Wir sind sehr zufrieden mit den zahlreichen hochwertigen Lithiumwerten und den relativ niedrigen Magnesium-Lithium-Verhältnissen aus diesem Probenahmeprogramm. Der herausragende Erfolg dieses ersten Arbeitsprogramms untermauert unsere nächsten Explorationsphasen, die voraussichtlich geophysikalische Messungen und Bohrungen umfassen werden, sagte David Tafel, CEO von Portofino.Das Unternehmen berichtet weiter, dass in Kürze weitere Explorationsergebnisse aus ähnlichen Programmen in seinen Konzessionsgebieten Rio Grande und Project II erwartet werden.Portofino ist berechtigt, sämtliche Schürfrechte (100 %) an 2 Mineralkonzessionen auf 1.804 Hektar (ha) Grundfläche im Salar Hombre Muerto zu erwerben, wo FMC Lithium derzeit Lithiumcarbonat fördert und Galaxy Resources sein Projekt Sal de Vida erschließt.Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Andrew J. Turner, B.Sc., P.Geol. von APEX Geoscience Ltd., dem geologischen Berater des Unternehmens, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects) geprüft und genehmigt.Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Das Unternehmen ist an vier aussichtsreichen Lithiumkonzessionen im Salar bei Catamarca, Argentinien mit mehr als 17.000 Hektar Grundfläche beteiligt.Für das Board:David G. TafelChief Executive OfficerDavid Tafel, CEO, Director604-683-1991Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.-Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen zum zukünftigen Betrieb von Portofino Resources Inc. (das Unternehmen). Alle zukunftsgerichteten Aussagen zur zukünftigen Planung und Betriebstätigkeit des Unternehmens - z.B. wie die Unternehmensführung die Erwartungen oder Meinungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt bewertet - unterliegen möglicherweise bestimmten Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Leistungen sowie die Explorations- und Finanzergebnisse erheblich von allfälligen Schätzungen oder Prognosen unterscheiden können.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!