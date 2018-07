TD Securities: 1.300 Dollar je Unze am Horizont für Q4 2018

Laut TD Securities solle Gold über die restlichen Sommermonate hinweg einem Aufwärtstrend folgen. Unterstützend seien hierbei die abschwächende Handelskriegsrhetorik und ein schwächerer US-Dollar, berichtet Kitco News "Wir prognostizieren, dass das gelbe Metall die 1.270-Dollar-Marke in den Sommermonaten überschreiten wird. Tatsächlich wären wir nicht überrascht, wenn es in den letzten drei Monaten des Jahres in den 1.300-Dollar-Bereich steigen würde", so Bart Melek von TDS. Haupttreiber für den Goldpreisanstieg der letzten Woche seien seiner Meinung nach der schwächere US-Dollar, der geringe Appetit für Risikovermögenswerte und die geringere Rendite auf der Long-Seite der Kurve gewesen.Melek fügte weiterhin hinzu, dass stärker werdende Währungen von Schwellenländern ebenfalls eine große Rolle für einen Goldpreisanstieg in diesem Sommer spielen werden. "Es ist wahrscheinlich, dass viele Goldmarktteilnehmer von ihren etwas hochmütigen Zinsanstiegserwartungen der Fed zurücktreten werden."Laut Melek sollte dies wiederum - zusätzlich zur Angst innerhalb der Schwellenländer und den Sorgen um den Handelskrieg - deren Währungen unterstützen. TDS ist der Ansicht, dass diese Währungen bisher entscheidend für die negativen Entwicklungen des Goldpreises waren.© Redaktion GoldSeiten.de