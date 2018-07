Venzuela: Hyperinflation erreicht Rate von 46.305%

© ZeroHedge.com

In Venezuela hat die fortschreitende Geldentwertung ein in Lateinamerika bislang unbekanntes Ausmaß angenommen. Wie ZeroHedge kürzlich berichtete, bezifferte der von der politischen Opposition kontrollierte Kongress des Landes die annualisierte Inflationsrate in dieser Woche mit 46.305%.Inmitten eines allgemeineren wirtschaftlichen Niedergangs hat sich die Hyperinflation damit weiter beschleunigt, auch wenn die tatsächliche Rate schwer zu messen ist. Offizielle Angaben zu den üblichen Wirtschaftsindikatoren werden von der Regierung unter dem kürzlich wiedergewählten Staatschef Maduro bereits seit knapp drei Jahren nicht mehr veröffentlicht. Der von Bloomberg veröffentlichte "Cafe-con-Leche"-Index liegt mit 43.478% allerdings auf einem vergleichbaren Niveau wie die Zahlen der Opposition.Wenn man die Inflationsraten der letzten drei Monate auf das Gesamtjahr hochrechnet, ergibt sich nach Angaben von ZeroHedge übrigens ein noch schwerer vorstellbarer Wert von 482.153%. Reuters meldete zudem kürzlich, dass das Preisniveau in Venezuela allein im Juni um 128,4% gestiegen sei, während Lebensmittel im Schnitt sogar 183% teurer wurden. Eine Million Bolivar entsprechen derzeit etwa dem Wert von 0,29 US-Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de