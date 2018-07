Bill Baruch - Gold fokussiert auf Währungen; Silber kämpft

In einem kürzlichen Interview mit Daniela Cambone von Kitco News sprach Bill Baruch, CEO von Blue Lines Futures über die aktuellen Entwicklungen an den Edelmetallmärkten. Er bemerkte hier, dass die aktuelle Schwächen des Euro und des Yuan die Goldpreise beeinflusst haben. Vor allem die Entwertung des Yuan hätte Gold stark zugesetzt.Trotz Handelskriegsspannungen sei der Preis des gelben Edelmetalls nicht gestiegen, doch der CEO meint, dass die richtigen charttechnischen Signale vorhanden seien. Die Fundamentaldaten müssten nun noch die richtige Position einnehmen. Faktoren, die Gold beeinflussen, seien nun jedoch grundsätzlich die politische Situation und die Entwicklungen der Währungen. Baruch selbst hebt hervor, dass er den Währungsmarkt ganz besonders im Auge behalten werde.Silber hingegen befindet sich seiner Ansicht gerade in einem Kampf gegen seine 16-Dollar-Marke. Er sorgt sich jedoch, ob der kürzliche Rückgang der Basismetalle das graue Edelmetall in Zukunft zurückhalten könnte. Da sich Silber laut dem Commitments of Traders Report aktuell in einer Netto-Long-Position befindet, wird Gold in Zukunft den Aufwärtstrend anführen, so kam es von dem CEO.© Redaktion GoldSeiten.de