"Das nächste Kursziel für Gold liegt bei 1.200 $" - Analystin Louise Yamanda

Vor einem Monat prognostizierte die Analystin Louise Yamanda einen Rückgang des Goldpreises auf 1.250 $. Dieses Niveau wurde in der letzten Woche und - nach einer zwischenzeitlichen Erholungsrally - am gestrigen Handelstag erreicht, doch die Chefin des Beratungsunternehmens Louise Yamada Technical Research Advisor geht davon aus, dass dies noch nicht das Ende der Kursverluste am Goldmarkt war.In der Sendung "Futures New" sagte sie gegenüber CNBC kürzlich, dass das nächste Kursziel bei 1.200 $ liegt. "Die Momentum-Indikatoren haben uns auf Monatsbasis gerade ein Verkaufssignal gegeben", begründet sie ihre Prognose. "Damit ist das Momentum sowohl auf Tages- und Wochen- als auf auf Monatsbasis negativ. Der Weg des geringsten Widerstands scheint daher weiter abwärts zu führen."Ein Anstieg des Goldpreises über 1.300 $ würde den langfristigen Abwärtstrend nach Einschätzung der Expertin beenden. "Ich denke allerdings, dass wir nach einer kurzen Erholungspause noch tiefere Kurse sehen könnten", fügt sie hinzu. Die 1.200-$-Marke könnte demnach in einigen Wochen erreicht werden.© Redaktion GoldSeiten.de