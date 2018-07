Endeavour Silver produziert im 2. Quartal 2018 1.355.895 oz Silber und 13.674 oz Gold

ProduktioFördermeTagesföGehaltGehalAusbeutAusbeutSilber Gold

n nge rder t e e

-

per Betri(Tonnen)leistunAg g/tAu g/tAg % Au % oz oz

eb g (1) (1)

(t)

Guanaceví71.275 783 225 0,67 90,2 % 92,7 % 464.9291.423

Bolañitos108.495 1.192 91 1,82 78,3 % 82,3 % 248.5915.222

El Cubo 134.535 1.478 171 1,92 86,8 % 84,6 % 642.3757.029

gesamt 314.305 3.454 156 1,60 86,2 % 84,5 % 1.355.813.67

95 4

(1) g/t = Gramm pro Tonne

ProduktioFördermeTagesföGehaltGehalAusbeutAusbeutSilberGold

n nge rder t e e

-

per Betri(Tonnen)leistunAg g/tAu Ag % Au % oz oz

eb g (1) g/t

(t) (1)

Guanaceví150.246 830 224 0,65 88,8 % 91,4 % 961.252.870

8



Bolañitos223.509 1.235 88 1,86 79,7 % 83,3 % 504.0311.129

2



El Cubo 266.219 1.471 168 1,78 86,3 % 84,6 % 1.241.12.883

445



gesamt 639.974 3.536 153 1,54 85,9 % 84,7 % 2.706.26.882

735

(1) g/t = Gramm pro Tonne



Drei Monate zum 30. JuHöhepunkte 2. Sechs Monate zum 30. J

n Quartal un

i 2018 i



2018 2017 Veränder2018 2017Veränder

ung ung

% %

314.305303.943 % Durchsatz (Tonnen) 639.974607.1655 %

3



1.355.81.143.19 % Silberproduktion (Unz2.706.72.220.722 %

95 788 en 35 62

)

13.674 13.0585 % Goldproduktion (Unzen26.882 24.782 8 %

)



1.328.81.116.19 % zahlbare Silberproduk2.653.72.170.922 %

44 799 tion 00 09

(Unzen)

13.396 12.7565 % zahlbare Goldprodukti26.340 24.215 9 %

on

(Unzen)

2.381.42.123.12 % Silberäquivalentprodu4.722.84.079.416 %

45 138 ktion 85 12

(Unzen)(1)

1.258.6988.8227 % Silberverkauf (Unzen)2.664.72.224.420 %

17 1 60 15



13.800 12.29412 % Goldverkauf (Unzen) 26.474 23.584 12 %

Vancouver, 10. Juli 2018 - Endeavour Silver Corp. (TSX: EDR, NYSE: EXK) meldet die Produktionsergebnisse der drei Silber-Gold-Minen des Unternehmens in Mexiko - die Mine Guanaceví im Bundesstaat Durango sowie die Minen Bolañitos und El Cubo im Bundesstaat Guanajuato - für das zweite Quartal 2018.Die Silberproduktion stieg im zweiten Quartal 2018 um 19 Prozent (%) auf 1.355.895 Unzen (oz) gegenüber 1.143.788 oz Silber im zweiten Quartal 2017, während die Goldproduktion um 5 % auf 13.674 oz gegenüber 13.058 oz Gold im zweiten Quartal 2017 stieg. Unter Anwendung eines Silber-Gold-Verhältnisses von 75:1 entspricht dies einer Silberäquivalentproduktion von 2,4 Millionen oz.Die Silberproduktion fiel im zweiten Quartal 2018 aufgrund einer höheren Förderleistung und höheren Erzgehalten bei El Cubo höher aus als im zweiten Quartal 2017. Die Mine Guanacevi erholt sich weiterhin und die Produktion war unverändert, die Minenerschließung nahm dort im zweiten Quartal 2018 jedoch zu. Die Goldproduktion war im zweiten Quartal 2018 höher bei El Cubo und Guanacevi bzw. geringer bei Bolañitos als im zweiten Quartal 2017. Grund dafür waren Schwankungen der Goldgehalte in den einzelnen Minen.- Silberproduktion um 19 % auf 1.355.895 oz gestiegen- Goldproduktion um 5 % auf 13.674 oz gestiegen- Silberäquivalentproduktion von 2,4 Millionen oz (bei einem Silber-Gold-Verhältnis von 75:1)- Silberverkauf um 27 % auf 1.258.617 oz gestiegen- Goldverkauf um 12 % auf 13.800 oz gestiegen- Barrenbestand von 176.452 oz Silber und 265 oz Gold am Quartalsende- Konzentratbestand von 53.810 oz Silber und 827 oz Gold am QuartalsendeBradford Cooke, CEO von Endeavour, sagte dazu: Unsere Produktion im zweiten Quartal 2018 verbesserte sich deutlich im Vergleich mit dem zweiten Quartal 2017 und setzt damit den Trend des ersten Quartals 2018 fort. Damit sind wir auf dem besten Weg, dank unserer verbesserten Betriebsleistung bei El Cubo und der Erschließung unserer vierten Mine bei El Compas, unsere Zielvorgaben einer höheren Produktion und geringerer Kosten im Jahr 2018 zu erfüllen.Die Betriebsleistung bei El Cubo entwickelt sich derzeit besser als geplant, während Guanacevi immer noch dem Plan hinterherhinkt. Angesichts der Minenerschließung im zweiten Quartal 2018 und der Produktionsaufnahme im Erzkörper Milache sollte sich die Förderleistung bei Guanacevi im dritten Quartal 2018 verbessern. Unsere vierte und neueste Mine bei El Compas sollte bis Ende Juli ebenfalls die kommerzielle Produktion erreichen und in der zweiten Jahreshälfte 2018 die Steigerung der Produktionsleistung tragen.Im dritten Quartal 2018 werden mehrere Katalysatoren erwartet, die bei unserem fünften und größten Minenprojekt bei Terronera zu einer Erschließungsentscheidung führen werden. Eine optimierte vorläufige Machbarkeitsstudie wird bald veröffentlicht, die letzten beiden staatlichen Umweltgenehmigungen (für die Halden und die Bergeeinrichtungen) werden in Kürze erwartet und eine erste Kreditfazilität zur Finanzierung der neuen Silber-Gold-Mine Terronera befindet sich in Vorbereitung.Bei Guanacevi fiel die Förderleistung der Mine im zweiten Quartal 2018 aufgrund eines eingeschränkten Zugangs zu Erz im Zusammenhang mit bestimmten betrieblichen Problemen, die die Minenerschließung im Jahr 2017 verlangsamten, sowie der Neuzuweisung des Minenpersonals zur Umsetzung eines Programms zur Produktivitätsoptimierung im Jahr 2018 niedriger aus als im zweiten Quartal 2017. Im zweiten Quartal 2018 stiegen jedoch sowohl die Erzgehalte als auch die Metallausbeuten, was auf eine bessere Verwässerungskontrolle, normale Gehaltsschwankungen und eine geringere Durchsatzleistung der Anlage zurückzuführen ist. Infolgedessen ging die Silberproduktion leicht zurück und die Goldproduktion stieg deutlich, was eine höhere Silberäquivalentproduktion zur Folge hatte. Das Management geht davon aus, dass sich die Silberproduktion im dritten Quartal 2018 aufgrund der verstärkten Minenerschließung im zweiten Quartal 2018, des Abschlusses des Programms zur Produktivitätsoptimierung und der Aufnahme des Abbaus von Erschließungserz aus dem Erzkörper Milache im dritten Quartal 2018 verbessern wird.Bei Bolañitos fielen die Förderleistung und die Goldgehalte geringer aus, aber die Silbergehalte waren im zweiten Quartal 2018 höher als im zweiten Quartal 2017. Die Gehaltsschwankungen sind auf geologische Abweichungen zurückzuführen und der Zugang innerhalb des Erzgangs LL-Asunción beeinträchtigte die Förderleistung. Die Silberäquivalentproduktion ging im zweiten Quartal 2018 im Vergleich mit dem zweiten Quartal 2017 zurück, was vor allem auf die niedrigeren Goldgehalte zurückzuführen ist. Es wird erwartet, dass die Goldgehalte im Laufe des Jahres wieder dem Plan entsprechen werden.Bei El Cubo fielen die Förderleistung sowie die Silber- und Goldgehalte im zweiten Quartal 2018 allesamt höher aus als im zweiten Quartal 2017, was zu einem starken Produktionsanstieg im zweiten Quartal 2018 führte. Die höheren Gehalte entsprechen dem Plan und werden sich voraussichtlich im weiteren Jahresverlauf fortsetzen.Die Minenerschließung im Projekt El Compas ist weiterhin auf Kurs für die Aufnahme der kommerziellen Produktion bis Ende Juli. Im zweiten Quartal 2018 wurde mit dem Abbau und der Lagerung von Erzmaterial begonnen und die Anlage wurde unter Verwendung von Erz mit geringen Gehalten in Betrieb genommen. Im zweiten Quartal 2018 wurden insgesamt 4.900 Tonnen Fördererz gelagert, aber zum 30. Juni waren nur 1.023 Tonnen verarbeitet worden, um alle Kreisläufe in der Anlage zu testen. Wie erwartet, werden diese Kreisläufe jetzt modifiziert, konfiguriert und verfeinert, um normale Anlaufprobleme zu lösen. Sowohl die Mine als auch die Anlage erhöhen jetzt ihre Durchsatzleistung, um bis Ende Juli die kommerzielle Produktion mit der in der PEA angestrebten Kapazität von 250 Tagestonnen zu erreichen.(1) Silberäquivalentunzen werden unter Anwendung eines Verhältnisses von 75:1 berechnet.Die Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2018 werden vor der Markteröffnung am Donnerstag, den 2. August 2018, veröffentlicht und eine Telefonkonferenz wird am selben Tag um 10 Uhr PT (13 Uhr ET) abgehalten werden. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte die unten angegebenen Nummern. Es ist kein Passwort erforderlich.- Gebührenfrei in Kanada und den USA: 1-800-319-4610- Lokal aus Vancouver: 604-638-5340- Außerhalb von Kanada und den USA: +1 604-638-5340Die Telefonkonferenz wird aufgezeichnet. Sie können diese Aufzeichnung unter der Rufnummer 1-800-319-6413 (Kanada & USA, gebührenfrei) oder +1-604-638-9010 (außerhalb von Kanada & USA) abrufen. Der dafür erforderliche Zugangscode lautet 2443 gefolgt von der Rautetaste (#). Die Audio-Aufzeichnung und ein schriftliches Transkript werden ebenfalls auf der Website des Unternehmens (www.edrsilver.com) unter Investor Relations und dann Events verfügbar sein. Endeavour Silver Corp. ist ein mittelständisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei hochgradigen, unterirdischen Silber-Gold-Minen in Mexiko. Das Unternehmen prognostiziert für 2018 eine Produktionssteigerung um 20 % auf 10,2 - 11,2 Millionen Unzen Silberäquivalent. Endeavour erschließt derzeit seine vierte Mine bei El Compas, holt die Genehmigungen für seine fünfte Mine bei Terronera ein und führt Explorationen in seinem organischen Portfolio von aussichtsreichen Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko und Chile, um seinem Ziel, ein führender Silberproduzent zu werden, einen Schritt näher zu kommen. Unsere Philosophie der sozialen Integrität von Unternehmen ist von unschätzbarem Wert für alle Beteiligten.Quelle: Endeavour Silver Corp.Galina Meleger, Director Investor RelationsTel (gebührenfrei): (877) 685-9775Tel: (604) 640-4804Fax: (604) 685-9744E-Mail: gmeleger@edrsilver.comWebsite: www.edrsilver.comVorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act der Vereinigten Staaten aus dem Jahr 1995 sowie zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. In den hier angeführten zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen sind unter anderem auch Aussagen über Endeavours erwartete Leistung im Jahr 2018, Mineralressourcen- und Reserve-Schätzungen, sowie über den zeitlichen Ablauf und die Ergebnisse der verschiedenen Aktivitäten, die Zuverlässigkeit der Mineralreserven- und -ressourcenschätzungen, die wirtschaftliche Analyse und die beabsichtigte Erschließung neuer Minen enthalten.Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Endeavour und seinen Betriebsstätten wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: die Zuverlässigkeit der Mineralreserven- und -ressourcenschätzungen, der Betriebspläne und der wirtschaftlichen Analyse,, Änderungen auf nationaler und regionaler Regierungsebene, Gesetze, Steuern, Regulierungsmaßnahmen, politische und wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung, Risiken und Gefahren bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung, der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, Risiken beim Erhalt der nötigen Lizenzen und Genehmigungen, Probleme mit den Besitzrechten sowie Faktoren, die im Abschnitt Risikofaktoren des aktuellen Formulars zur Jahresberichterstattung (40F) bei der SEC und bei den kanadischen Regulierungsbehörden beschrieben sind.Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält. Dazu zählen unter anderem die Zuverlässigkeit von Mineralreserven- und -ressourcenschätzungen, Betriebsplänen und wirtschaftlichen Analysen, der fortlaufende Betrieb in den Abbaustätten des Unternehmens, keine wesentlichen Änderungen bei den Rohstoffpreisen, ein Abbaubetrieb bzw. eine Herstellung von Bergbauprodukten entsprechend den Erwartungen des Managements, das erwartete Produktionsergebnis und andere Annahmen und Faktoren, die hier beschrieben werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu wesentlich anderen Ergebnissen führen können als erwartet, beschrieben, geschätzt oder beabsichtigt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen oder Informationen abweichen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!