Goldimporte und -exporte der Vereinigten Staaten im Mai

In den ersten fünf Monaten des Jahres 2018 importierten die USA weniger Gold als im Vorjahr. Wie Scrapmonster.com gestern meldete, sanken der Gesamtwert der Goldeinfuhren von Januar bis Mai von 4,56 Milliarden $ im letzten Jahr auf 4,29 Milliarden $ in diesem Jahr - ein Rückgang um 6,1%. Der Wert des allein im Mai 2018 importierten Goldes belief sich dabei auf rund 892 Millionen $.Ein großer Teil des aus dem Ausland in die USA transportierten Goldes stammte in diesem Jahr aus Mexiko. Bislang lieferte das Land Gold im Wert von 1,46 Milliarden $ an den nördlichen Nachbarstaat, was mehr als 34% der US-amerikanischen Gesamtimporte entspricht. An zweiter Stelle stand Kanada mit Goldlieferungen im Wert von 821 Millionen $, gefolgt von Peru mit 770 Millionen $. Zusammen hatten diese drei Staaten einen Anteil von 81% an den US-Goldimporten in den fünf ersten Monaten des Jahres.Die Goldexporte haben sich in diesem Zeitraum dagegen geringfügig erhöht und sind von 9,09 Milliarden $ 2017 auf 9,20 Milliarden $ in diesem Jahr gestiegen. Dies entsprach einem Anstieg um 1,2%. Im Mai erreichten die Goldausfuhren einen Wert von 1,23 Milliarden $.Die wichtigsten Abnehmer des Goldes aus den USA waren das Vereinigte Königreich (3,08 Milliarden $), die Schweiz (2,03 Milliarden $), Hongkong (1,84 Milliarden $), Indien (841,2 Millionen $) und China (570,5 Millionen $). Zusammen kauften diese fünf Länder mehr als 90% des insgesamt aus den USA ausgeführten Goldes auf.© Redaktion GoldSeiten.de