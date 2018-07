Die goldene Weltmeisterschaftstrophäe

Wie es auf der Webseite Goldcore.com heißt, ist die Trophäe der Fußballweltmeisterschaft zum aktuellen Goldpreis etwa 160.000 Euro wert. Ungefähr 30% weniger als der englische Fußballstar Harry Kane jede Woche bezahlt bekommt.Die Trophäe selbst ist mittlerweile zur Legende geworden und wiegt ungefähr 6,177 Kilogramm, was etwa 198,6 Unzen Gold entspricht. Sie wurde damals 1974 in Auftrag gegeben und ist etwa 36,9 Zentimeter hoch und aus 18-karätigem Gold gefertigt.Ursprünglich verwendete man in den Jahren von 1930 bis 1970 die Jules-Rimet-Trophäe, die offiziell Victory hieß. Im Jahr 1974 wurde diese dann von der FIFA-Weltmeisterschaftstrophäe abgelöst.Die ursprüngliche FIFA-Trophäe bestand aus vergoldetem Sterling-Silber und einem tiefblauen Halbedelstein. Leider wurde sie im Jahr 1983 gestohlen und ist seitdem nie wieder aufgetaucht. Heutzutage erhalten die Gewinner der Weltmeisterschaft nur eine vergoldete Kopie des Originals.Die aktuelle "Krone" der Trophäe wurde von dem italienischen Künstler Silvio Gazzaniga designet. Des Weiteren wird der Name des Landes, dessen Nationalmannschaft gewinnt, am Boden der Trophäe eingraviert.© Redaktion GoldSeiten.de