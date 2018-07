Resolute Mining Ltd.: Prognose übertroffen und Ausblick!

Weitere Neuigkeiten von Resolute Mining ( Link ).Wie das Unternehmen heute bestätigt, hat Resolute Mining im abgelaufenen Finanzjahr 284.127 Unzen Gold zu All-In-Kosten von 1.051 USD produziert. Somit wurde die Prognose von 280.000 Unzen übertroffen, die All-In-Kosten liegen im Plan und minimal über meiner Schätzung von 1.015 USD.Im laufenden Finanzjahr will Resolute 300.000 Unzen zu All-In-Kosten von 1.280 AUD bzw. 960 USD produzieren. Die Expansionskosten sollen bei 150 Millionen AUD liegen und das Explorationsbudget bei 21 Millionen AUD.Die Produktion soll also steigen und die Kosten fallen.Mit rund 171 Millionen AUD an geplanten Ausgaben für die beiden Expansionsgebiete kann ich gut leben.Resolute hat per Ende Juni 113 Millionen AUD auf der hohen Kante und noch 60.000 Unzen im Verarbeitungszyklus liegen.Mit dem laufenden Cash-Flow und den Kapitalreserven sollten die Expansionsschritte aus eigener Kraft gestemmt werden können.Ziel von CEO Welborn sind klar die 500.000 Unzen pro Jahr. Ab Dezember 2018 soll SYAMA annualisiert bei 300.000 Unzen p.a. laufen, hinzu kommt Ravenswood mit durchschnittlich 115.000 Unzen.Wachstumsoption Bibiani in Ghana würde dann nochmals 100.000 Unzen p.a. bringen:Das Geschäftsjahr wurde gut abgeschlossen und die Ziele erreicht. Das ist in einem solchen Jahr des Umbaus nicht selbstverständlich und ein Zeichen für ein gutes Management.Die Wachstumspläne liegen auf den Tisch und erscheinen realistisch.Der Weg in Richtung 500.000 Unzen pro Jahr ist möglich und im laufenden Jahr erwartet Resolute eine Steigerung der Produktion um 7% und eine Senkung der Kosten um rund 8,60%.Alles gut.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.