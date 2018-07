Silbermünze "Australian Koala": Limitierte Sonderausgabe mit Privy Mark

Die australische Prägestätte Perth Mint hat gestern auf ihrem Blog eine besondere Version der beliebten Anlagemünze "Koala" vorgestellt. Neben der gängigen Prägung der Koala-Serie gibt es die Münze mit dem diesjährigen Motiv nun auch mit einem eingravierten Sonderzeichen.Ursprünglich wurden die sogenannten "Privy Marks" oft verwendet, um die Herkunft einer Münze anzugeben. Heutzutage können sie jedoch verschiedenste Motive aufweisen und heben die entsprechenden Münzen von der Standardprägung ab, was sie auch für Sammler interessant macht.Das Privy Mark der neuen Koala-Münzen verweist auf die chinesischen Tierkreiszeichen und zeigt einen Labrador Retriever, in Anlehnung an das Jahr des Hundes 2018. Der Hund wird in der chinesischen Mythologie aufgrund seiner Gutmütigkeit und Treue geschätzt - Eigenschaften, die sich auch auf die im Jahr des Hundes geborenen Menschen übertragen sollen.Der Australian Koala mit Privy Mark ist wie die anderen Münzen der Koala-Reihe in Australien als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt, weist ein Feingewicht von 1 Unze auf und wird in einer Feinheit von 99,99% Silber hergestellt. Die Auflage der Sonderausgabe ist mir nur 15.000 Stück streng limitiert.Weitere aktuelle Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar-Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Lunar- und seit 2015 die Känguru-Münzen in Silber.© Redaktion GoldSeiten.de