Westpac: Goldpreise werden Ende des Jahres unter 1.200-Marke fallen

Wie die in Sydney basierte australische Bank Westpac Kitco News erzählte, sollen anhaltende Faktoren weiteren Druck auf die Goldpreise ausüben. Zu diesem Faktoren zählen unter anderem der straffere Kurs der Federal Reserve, die stärke Wirtschaft und der höhere US-Dollarkurs, die auch im restlichen Jahr die Aufmerksamkeit der Märkte auf sich ziehen werden.Westpac selbst vertritt eine Prognose von 1.190 US-Dollar je Unze zum Ende des Jahres. Nichtsdestotrotz erwartet die Bank eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr und zwei Zinsschritte 2019. Laut dem Marktstrategen der australischen Bank, Robert Rennie, ist das aktuelle Preisniveau von 1.240 Dollar eine wichtige Trendlinie für Gold. "Kurzfristig werden die Märkte dieses Level als wichtiges Stimmungsbarometer verwenden. Würden wir unter die 1.240-Dollar-Marke fallen, sähe man dies als erheblichen kurzfristigen Fehler des gelben Edelmetalls", so meinte er.Letztlich ist man bei Westpac der Meinung, dass es von der 1.240-Dollar-Marke aus abwärts gehen wird. "Gold ist bisher weiterhin auf seinem aktuellen Preisniveau verblieben und wird dann im Laufe des Jahres sinken und letztlich auf 1.190 Dollar fallen. In anderen Worten: Gold wird diese Trendlinie, auf der wir aktuell festsitzen, durchbrechen“, bemerkte Rennie.© Redaktion GoldSeiten.de