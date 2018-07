Goldpreisprognose: Wall Street pessimistisch, Main Street optimistisch

Laut der regulären Umfrage zur Goldpreisentwicklung von Kitco News am letzten Freitag prognostiziert die Wall Street eine eher negative Preisentwicklung für diese Woche, während die Main Street hingegen eine bearische Position einnimmt.Insgesamt nahmen in der letzten Woche 19 Trader an der Umfrage teil. 12 von ihnen (63%) erwarten einen Rückgang der Goldpreise, während vier Teilnehmer (21%) einen höheren Preis prognostizieren. Drei (16%) Trader erwarten hingegen Seitwärtsbewegungen.Zudem stimmten zusätzlich 642 Kitco-Leser ab. Von diesen waren 280 (44%) der Meinung, dass die Goldpreise in dieser Woche steigen werden. Weitere 263 Leser (41%) erwarten einen Preisrückgang, während 99 (15%) von ihnen neutrale Entwicklungen prognostizieren.© Redaktion GoldSeiten.de