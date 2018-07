Cape Lambert Resources: Kupfer-Kobaltprojekt Kipushi - Abschluss der technischen Studie zur Laugung

Beschreibung Gesamt (USD)

Direkte Kosten

Baukosten $ 1.570.000

Abraum-Rückgewinnu$ 125.000

ng



Verarbeitungsanlag$ 17.719.114

e



Infrastruktur $ 3.725.000

Fuhrpark $ 677.500

DIREKTKOSTEN $ 23.816.614

GESAMT



Indirekte Kosten

Fracht/Ersatzteile$ 2.644.818

/Erstbefüllung



Technische $ 2.559.162

Planung/Inbetrieb

nahme



Betriebskosten $ 3.271.332

INDIREKTE KOSTEN $ 8.475.311

GESAMT



Notfall-Rücklage $ 3.572.492

KAPITALBEDARF $ 35.864.418

GESAMT

KostenkategoQuelle der Kostendaten

rie



Direkte Ausrüstungskosten auf der Basis von

Kosten Kostenvoranschlägen für größere

Ausrüstungsgegenstände und der

jüngsten Projekt-/Datenbankpreise für

die übrige Ausrüstung, sofern

Kostenvoranschläge für Ausrüstung in

gleicher Größenordnung vorhanden

waren.





Die Kosten für Erdarbeiten, Beton,

Baustahl und Plattenarbeiten und die

Kosten für die Elektro-, Mess- und

Regeltechnik wurden im Vergleich mit

der Kostenschätzung für die

mechanische Ausrüstung aus einem

neueren Kupferprojekt in dem Land

kalkuliert.





Die indirekten Kosten für

Auftragnehmer und die Vorlauf- und

Gemeinkosten wurden anhand einer

detaillierten Schätzung aus einem

neueren Kupferprojekt in dem Land

kalkuliert.





InfrastruktuDie Baukosten und die Kosten für

r umfassende Erdarbeiten und Einzäunung

wurden im Vergleich mit den Kosten

für die mechanische Ausrüstung

berechnet, die von vergleichbaren

Kosten aus einem neueren Projekt in

dem Land abgeleitet wurden.





Die PCS und Kommunikationskosten im

Bereich der Verarbeitungsanlage sind

in



der Berechnung für die Elektro-, Mess-

und Regeltechnik für die Anlage

enthalten. Die externe

Kommunikationsinfrastruktur ist nicht

enthalten.





Indirekte Die Berechnung basiert auf den

Kosten historischen Auftragsarbeiten von

Minnovo

EPC.



BetriebskostVon Soludo Lambert bereitgestellt.

en





Notfall-RückRückstellung einer Sicherheitsreserve

lage in Höhe von

15

% der direkten Projektkosten.

Beschreibung USD/Tonne

Abraum





Abraum-Rückgewinnu$ 12,30

ng



(einschließlich

der Gebühren von

Gecamines)



Verarbeitung $ 46,25

Verwaltung $ 6,10

BETRIEBKOSTEN GESA$ 64,66

MT

KostenkategorieQuelle der Kostendaten

Arbeitskräfte Betriebsstrategie des Eigentümers.

Die Kosten für Arbeitskräfte

beziehen sich auf ausländische

und lokale Arbeitskräfte auf der

Basis von 12-Stunden-Schichten.





Strom Verbrauch entsprechend dem

Planungsdokument zur elektrischen

Last. Die Preise für Netzstrom

wurden von Soludo Lambert

bereitgestellt.



WartungsmateriaBerechnet als prozentualer Anteil

lien der direkten Investitionskosten

auf der Basis eines Benchmarking

mit in Betrieb befindlichen

Anlagen.





Reagenzien und Verbrauch von Reagenzien

Verbrauchsmate entsprechend den Testarbeiten und

rialien Stückpreisen regionaler und

internationaler Lieferanten.

- Abschluss der technischen Studie zur Laugungsanlage für Kipushi- Die metallurgischen Untersuchungen ergaben, dass ein Gewinnungsgrad von 90 % bei Kupfer und von 85 % bei Kobalt erreichbar ist.- Das Board von Soludo Lambert Mining SAS beschließt den Bau der Laugungsanlage Kipushi.Das australische Rohstoff- und Investmentunternehmen Cape Lambert Resources Ltd. (ASX: CFE) (Cape Lambert oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Beratungsunternehmen Minnovo Pty Ltd. (Minnovo) vor kurzem die technische Studie zu einer Laugungsanlage im Kobalt-Kupfer-Abraumprojekt Kipushi (das Projekt) in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) abgeschlossen hat.Die technische Studie wurde durchgeführt, da im Rahmen eines Laugungstestprogramms in dem Projekt ausgezeichnete Ergebnisse erzielt wurden; bei den bisher durchgeführten Testarbeiten im Labormaßstab wurden Gewinnungsgrade von 90% bei Kupfer und von 85% bei Kobalt erzielt.Das Projekt steht im Besitz von Soludo Lambert Mining SAS (Soludo Lambert), einem 50:50-Joint-Venture zwischen der lokalen Gesellschaft Paragon Mining SARL (Paragon) und Cape Lambert.Das Projekt umfasst die Wiederverarbeitung des Kupfer-Kobalt-Abraums aus der Abraum-Lagereinrichtung von Kipushi in der Nähe der Stadt Kipushi, etwa 25 km von Lubumbashi entfernt, siehe Abbildung 1.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44026/180716 Kipushi Leaching Engineering Study - Rev 24_DE_PRCOM2.001.jpegAbbildung 1: Standort des ProjektsDie Verarbeitung des Abraums erfolgt in einer neu errichteten Säurelaugungsanlage mit einer Kapazität von 1 Million Tonnen pro Jahr, die an die bestehende Flotationsanlage angrenzt; Ziel ist die Produktion eines gemischten Hydroxidfällungsprodukts (Mixed Hydroxide Precipitate, MHP).Das Prozessfließdiagramm, das Minnovo auf der Basis der abgeschlossenen Testarbeiten erstellt hat, ist in Abbildung 2 dargestellt.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44026/180716 Kipushi Leaching Engineering Study - Rev 24_DE_PRCOM2.002.pngAbbildung 2: Prozessfließdiagramm für KipushiDie von Minnovo mit Inputs von Soludo Lambert geschätzten Investitionskosten, die im zweiten Quartal 2018 mit einer Genauigkeit von ± 35 % in US-Dollar (USD) vorgestellt wurden, sind in Tabelle 1 zusammengefasst.Die Investitionskosten wurden anhand einer Reihe von Quellen berechnet, die in Tabelle 2 zusammengefasst sind.Die von Minnovo mit Inputs von Soludo Lambert geschätzten Betriebskosten, die im zweiten Quartal 2018 mit einer Genauigkeit von ± 35 % in US-Dollar (USD) vorgestellt wurden, sind in Tabelle 2 zusammengefasst.Die Betriebskostenschätzung wurde anhand einer Reihe von Quellen vorgenommen, die in Tabelle 3 angegeben sind.Auf der Basis vorläufiger Angaben von Minnovo vor Abschluss der technischen Studie traf das Board von Soludo Lambert die Entscheidung, die Laugungsanlage zu errichten, und beauftragte Minnovo im Mai 2018 mit der Ausführungsplanung.Tony Sage, der Chairman von Cape Lambert, sagte dazu: Ich bin sehr damit zufrieden, dass wir uns bei der Verarbeitung des Abraums von Kipushi für die Laugungsalternative entschieden haben, da die Gewinnungsgrade bei der Laugung diejenigen der bestehenden Flotationsanlage bei weitem übersteigen. Die vorläufigen Informationen aus der technischen Studie lieferten die Grundlage für die Entscheidung zum Bau der Anlage, die mit der Absicht errichtet wird, von dem derzeit hohen Kobaltpreis zu profitieren.Mit freundlichen Grüßen Cape Lambert Resources Ltd.Tony SageExecutive ChairmanDie in dieser Präsentation enthaltenen Daten zu den metallurgischen Testarbeiten basieren auf Informationen, die von Herrn Chris Larder zusammengestellt wurden; dieser verfügt über 35-jährige Erfahrung im Bergbau und in der Rohstoffverarbeitung. Chris Larder verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf den hier behandelten Mineralisierungsstil und Lagerstättentyp. Chris Larder ist ein Berater von Cape Lambert Resources Ltd. und stimmt der Aufnahme der Ergebnisse in Form und Kontext dieser Pressemitteilung zu. Cape Lambert Resources Ltd. (ASX: CFE) ist ein voll finanziertes Rohstofferschließungsunternehmen mit Eisenerz-, Kobalt-, Kupfer-, Gold-, Uran-, Lithium- und Blei-Silber-Zink-Projekten in Australien, Europa, Afrika und Südamerika.Australian Securities ExchangeSymbol: CFEStammaktien: 949.310.216Nicht börsennotierte Optionen23.500.000 ($ 0,05, Ablauf am 31.12.2018)15.336.363 ($ 0,07, Ablauf am 12.03.2020)7.667.727 ($ 0,07, Ablauf am 19.03.2020)5.250.000 ($ 0,04, Ablauf am 31.03.2020)Board of DirectorsTony Sage, Executive ChairmanTim Turner, Non-executive DirectorStefan Muller, Non-Executive DirectorMelissa Chapman, Secretary des UnternehmensAnsprechpartner bei Cape LambertInvestor RelationsTelefon: +61 8 9380 9555E-Mail: info@capelam.com.auwww.capelam.com.auDie Originalmeldung in Englisch finden Sie unter folgendem Link: https://www.asx.com.au/asxpdf/20180716/pdf/43wk1nwgfn43h6.pdfDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!