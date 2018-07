Monument Mining Ltd. berichtet signifikante Bohrabschnitte von Peranggih

Bohrung* Von (m) bis (m) Bohrlänge (m) ~ wahre Mächtigkeit (m) Au g/t

PGDD032 0,0 8,9 8,9 8,6 4,29

PGDD040 47,3 49,9 2,6 2,3 3,37

PGDD059 3,6 9,0 5,4 4,7 2,42

PGRC006 32,0 42,00 10,0 9,8 10,29

PGRC019 28,0 32,0 4,0 2,6 4,86

Bohrung Ende der Bohrung Tiefe (m) Ost Nord RL Neigungswinkel Azimut PGDD032 40 422980.1 480242.9 123.082 -60 270 PGDD040 75 423015.7 480308.7 110.744 -60 270 PGDD059 30 422969.3 480262.9 123.366 -60 270 PGRC006 50 423144.0 479858.6 126.208 -60 270 PGRC019 50 423090.8 479980.7 107.920 -60 270

Bohrung von (m) Bis (m) Au g/t Bohrung von (m) Bis (m) Au g/t Bohrung von (m) Bis (m) Au g/t PGDD032 0 1 2.58 PGDD040 10.7 11.9 0.78 PGDD040 57.5 58.7 0.03 PGDD032 1 2.5 10.9 PGDD040 11.9 12.6 5.98 PGDD040 58.7 59.7 0.01 PGDD032 2.5 4 9.95 PGDD040 12.6 13.6 0.65 PGDD040 59.7 60.5 0.02 PGDD032 4 5.2 0.52 PGDD040 13.6 14.6 0.25 PGDD040 60.5 61.5 0.005 PGDD032 5.2 6.6 0.4 PGDD040 14.6 15.7 1.59 PGDD040 61.5 62.7 0.13 PGDD032 6.6 7.9 1.49 PGDD040 15.7 16.6 0.16 PGDD040 62.7 64.1 0.12 PGDD032 7.9 8.9 1.2 PGDD040 16.6 17.9 0.11 PGDD040 64.1 65.6 0.01 PGDD032 8.9 9.9 0.86 PGDD040 17.9 18.7 0.08 PGDD040 65.6 66.6 0.01 PGDD032 9.9 11 0.17 PGDD040 18.7 19.7 0.1 PGDD040 66.6 67.6 0.005 PGDD032 11 11.9 0.1 PGDD040 19.7 21.1 0.08 PGDD040 67.6 68.9 0.005 PGDD032 11.9 12.9 0.2 PGDD040 21.1 21.8 0.03 PGDD040 68.9 70 0.005 PGDD032 12.9 13.9 0.85 PGDD040 21.8 22.6 0.05 PGDD040 70 71.2 0.005 PGDD032 13.9 15 0.51 PGDD040 22.6 23.6 0.05 PGDD040 71.2 72 0.05 PGDD032 15 16 0.1 PGDD040 23.6 24.7 0.03 PGDD040 72 72.9 0.04 PGDD032 16 17 0.09 PGDD040 24.7 25.6 0.04 PGDD040 72.9 74 0.02 PGDD032 17 17.55 0.14 PGDD040 25.6 26.6 0.04 PGDD040 74 75 0.01 PGDD032 17.55 18 0.01 PGDD040 26.6 27.6 0.04 PGDD059 0 0.5 0.32 PGDD032 18 19.3 0.005 PGDD040 27.6 28.6 0.11 PGDD059 0.5 1.5 0.13 PGDD032 19.3 20 0.01 PGDD040 28.6 29.7 0.06 PGDD059 1.5 2.5 0.32 PGDD032 20 21 0.005 PGDD040 29.7 30.4 0.04 PGDD059 2.5 3.6 0.27 PGDD032 21 22 0.005 PGDD040 30.4 31.2 0.02 PGDD059 3.6 4.6 1.05 PGDD032 22 23 0.005 PGDD040 31.2 32.2 0.03 PGDD059 4.6 5.7 0.45 PGDD032 23 24 0.005 PGDD040 32.2 33.7 0.03 PGDD059 5.7 6.8 0.68 PGDD032 24 25 0.02 PGDD040 33.7 34.9 0.04 PGDD059 6.8 8 5.42 PGDD032 25 26 0.005 PGDD040 34.9 35.9 0.05 PGDD059 8 9 4.29 PGDD032 26 27 0.005 PGDD040 35.9 37.4 0.02 PGDD059 9 9.7 0.31 PGDD032 27 27.8 0.005 PGDD040 37.4 38.6 0.02 PGDD059 9.7 10.7 0.8 PGDD032 27.8 29.3 0.005 PGDD040 38.6 40.1 0.01 PGDD059 10.7 12 0.08 PGDD032 29.3 30.3 0.005 PGDD040 40.1 41.3 0.05 PGDD059 12 12.5 0.05 PGDD032 30.3 31 0.005 PGDD040 41.3 42 0.09 PGDD059 12.5 13.7 0.03 PGDD032 31 32 0.02 PGDD040 42 43 0.17 PGDD059 13.7 14.8 0.04 PGDD032 32 33.2 0.03 PGDD040 43 44.2 0.51 PGDD059 14.8 15.8 0.14 PGDD032 33.2 34 0.005 PGDD040 44.2 45.2 0.1 PGDD059 15.8 17 0.03 PGDD032 34 34.8 0.005 PGDD040 45.2 46.3 0.03 PGDD059 17 17.8 0.04 PGDD032 34.8 35.7 0.005 PGDD040 46.3 47.3 0.31 PGDD059 17.8 18.7 0.02 PGDD032 35.7 36.8 0.02 PGDD040 47.3 48.1 1.23 PGDD059 18.7 20 0.02 PGDD032 36.8 37.85 0.01 PGDD040 48.1 49 0.04 PGDD059 20 21 0.02 PGDD032 37.85 40 0.02 PGDD040 49 49.9 8.61 PGDD059 21 22 0.02 PGDD040 0 1 1.2 PGDD040 49.9 50.7 0.05 PGDD059 22 23.2 0.02 PGDD040 1 2 0.42 PGDD040 50.7 51.4 0.05 PGDD059 23.2 24.45 0.01 PGDD040 2 3 0.12 PGDD040 51.4 52.1 0.07 PGDD059 24.45 25.3 0.02 PGDD040 3 3.8 0.08 PGDD040 52.1 53.3 0.1 PGDD059 25.3 26 0.03 PGDD040 3.8 4.5 0.03 PGDD040 53.3 54.3 0.02 PGDD059 26 27 0.01 PGDD040 4.5 5.5 0.03 PGDD040 54.3 55.3 0.01 PGDD059 27 28.1 0.02 PGDD040 5.5 6.5 0.02 PGDD040 55.3 56.4 0.02 PGDD059 28.1 29 0.01 PGDD040 6.5 7.5 0.09 PGDD040 56.4 57.5 0.04 PGDD059 29 30 0.01

Bohrung von (m) Bis (m) Au g/t Bohrung von (m) Bis (m) Au g/t Bohrung von (m) Bis (m) Au g/t PGRC006 0 1 0.29 PGRC006 13 14 0.39 PGRC019 9 10 0.02 PGRC006 1 2 0.32 PGRC006 14 15 0.33 PGRC019 10 11 0.14 PGRC006 2 3 0.11 PGRC006 15 16 0.12 PGRC019 11 12 0.17 PGRC006 3 4 0.16 PGRC006 16 17 0.18 PGRC019 12 13 0.1 PGRC006 4 5 0.16 PGRC006 17 18 0.1 PGRC019 13 14 0.08 PGRC006 5 6 0.11 PGRC006 18 19 0.1 PGRC019 14 15 0.17 PGRC006 6 7 0.05 PGRC006 19 20 0.06 PGRC019 15 16 0.22 PGRC006 7 8 0.07 PGRC006 20 21 0.07 PGRC019 16 17 0.005 PGRC006 8 9 0.12 PGRC006 21 22 1.57 PGRC019 17 18 0.56 PGRC006 9 10 0.13 PGRC006 22 23 0.9 PGRC019 18 19 1.83 PGRC006 10 11 0.43 PGRC006 23 24 0.11 PGRC019 19 20 0.81 PGRC006 11 12 0.43 PGRC006 24 25 0.12 PGRC019 20 21 1.46 PGRC006 12 13 0.3 PGRC006 25 26 0.27 PGRC019 21 22 1.87 PGRC006 13 14 0.39 PGRC006 26 27 0.17 PGRC019 22 23 2.08 PGRC006 14 15 0.33 PGRC006 27 28 0.15 PGRC019 23 24 1.48 PGRC006 15 16 0.12 PGRC006 28 29 0.16 PGRC019 24 25 0.56 PGRC006 16 17 0.18 PGRC006 29 30 0.64 PGRC019 25 26 0.34 PGRC006 17 18 0.1 PGRC006 30 31 0.75 PGRC019 26 27 0.14 PGRC006 18 19 0.1 PGRC006 31 32 0.92 PGRC019 27 28 0.16 PGRC006 19 20 0.06 PGRC006 32 33 17.9 PGRC019 28 29 1.4 PGRC006 20 21 0.07 PGRC006 33 34 59.4 PGRC019 29 30 8.68 PGRC006 21 22 1.57 PGRC006 34 35 11.7 PGRC019 30 31 8.34 PGRC006 22 23 0.9 PGRC006 35 36 5.05 PGRC019 31 32 1.01 PGRC006 23 24 0.11 PGRC006 36 37 1.04 PGRC019 32 33 0.35 PGRC006 24 25 0.12 PGRC006 37 38 1.3 PGRC019 33 34 0.31 PGRC006 25 26 0.27 PGRC006 38 39 2.65 PGRC019 34 35 0.23 PGRC006 26 27 0.17 PGRC006 39 40 1.33 PGRC019 35 36 1.51 PGRC006 27 28 0.15 PGRC006 40 41 1.06 PGRC019 36 37 0.42 PGRC006 28 29 0.16 PGRC006 41 42 1.51 PGRC019 37 38 0.35 PGRC006 29 30 0.64 PGRC006 42 43 0.88 PGRC019 38 39 0.47 PGRC006 30 31 0.75 PGRC006 43 44 0.44 PGRC019 39 40 0.16 PGRC006 31 32 0.92 PGRC006 44 45 0.31 PGRC019 40 41 0.19 PGRC006 32 33 17.9 PGRC006 45 46 0.11 PGRC019 41 42 0.12 PGRC006 0 1 0.29 PGRC006 46 47 0.65 PGRC019 42 43 0.1 PGRC006 1 2 0.32 PGRC006 47 48 0.66 PGRC019 43 44 0.01 PGRC006 2 3 0.11 PGRC006 48 49 0.52 PGRC019 44 45 0.04 PGRC006 3 4 0.16 PGRC006 49 50 0.38 PGRC019 45 46 0.02 PGRC006 4 5 0.16 PGRC019 0 1 0.27 PGRC019 46 47 0.04 PGRC006 5 6 0.11 PGRC019 1 2 0.84 PGRC019 47 48 0.03 PGRC006 6 7 0.05 PGRC019 2 3 0.22 PGRC019 48 49 0.05 PGRC006 7 8 0.07 PGRC019 3 4 1.11 PGRC019 49 50 0.01 PGRC006 8 9 0.12 PGRC019 4 5 0.38 PGRC006 9 10 0.13 PGRC019 5 6 0.28 PGRC006 10 11 0.43 PGRC019 6 7 0.18 PGRC006 11 12 0.43 PGRC019 7 8 0.05 PGRC006 12 13 0.3 PGRC019 8 9 0.08

Vancouver, 16. Juli 2018 - Monument Mining Ltd. (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) ("Monument" oder das "Unternehmen") berichtet die Bohrergebnisse aus dem Infill- und Erweiterungs-Bohrprogramm ("das Bohrprogramm 2018") auf dem Goldprospektionsgebiet Peranggih ("Peranggih"). Das Bohrprogramm begann im Februar 2018.*alle Bohrungen mit Neigung von 60 Grad zu Azimut von 270 Grad.Peranggih liegt ungefähr 10km nördlich der Goldmine Selinsing (Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung). Es wurde als ein neues Goldfeld identifiziert, das ein signifikantes vererztes hydrothermales Brekziensystem beherbergt. Es hat eine Streichlänge von 1,2km bei einer Breite von 25m bis 50m und reicht in Tiefen von 40m bis 70m. Die Vererzung kommt in der gleichen regionalen Scherstruktur vor, die auch die Lagerstätten Selinsing und Buffalo Reef beherbergt. Das Nebengestein ein Tonschiefer, felsischer Tuff und ein separater schwarzer Schieferton wurde stark deformiert, wie in besser aufgeschlossenen Bereichen in Peranggih North zu beobachten ist. Die Scherzone ist an der Grenze zum schwarzen Schieferton mit dem Tonschiefer deutlicher ausgeprägt und diese Strukturen sind für die Goldausscheidung sowie Ablagerung von Bedeutung und weiterhin ein Hauptziel der Exploration.Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Lage des Gebiets Peranggih hinsichtlich der Liegenschaft Selinsing und der Goldaufbereitungsanlage.Das Bohrprogramm 2018 wurde konzipiert, um die die Ausdehnung des hochgradig vererzten Gebiets auf dem historischen Minengelände in Peranggih North im Streichen und in Fallrichtung abzudecken. Diese Vererzung mit einer Streichlänge von 150m und einer Breite von 80m wurde im Jahr 2017 durch ein Rotary Air Blast-Bohrprogramm (RAB, Rotary-Bohrungen mit Luftspülung), das auf einem engen Raster von 5m x 5m durchgeführt wurde, identifiziert. Das Ziel der Bohrungen im Jahr 2018 ist die Überprüfung der Kontinuität der Vererzung und die Bestätigung der Ausdehnung in Fallrichtung und im Streichen anderer Zonen, die zuvor durch Schürfgräben und Bohrungen untersucht wurden einschließlich Peranggih South, North 114 und NW.Im Rahmen des Bohrprogramms 2018 wurden bis dato insgesamt 2.725 Bohrmeter in 55 Bohrungen niedergebracht einschließlich 21 Kernbohrungen (1.015 Bohrmeter) und 34 RC-Bohrungen (1.710 Bohrmeter) in den Gebieten Peranggih North, South und North 114 (Abbildung 2 in der originalen englischen Pressemitteilung).Die Lage der niedergebrachten Bohrungen hinsichtlich der vier Zonen ist in Abbildung 2 zu sehen. Alle abgeschlossenen Explorationsbohrungen sind geneigt und wurden mit einem Neigungswinkel von 60 Grad nach Westen (Azimut 270 Grad) niedergebracht. Sie zielten darauf, die vererzte Struktur ungefähr senkrecht zu durchteufen ausgenommen einer senkrecht niedergebrachten Bohrung. Die Bohrtiefen liegen zwischen 20m und 95m.Abbildung 2 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Lage der auf Peranggih im Rahmen des Bohrprogramms 2018 niedergebrachten Bohrungen hinsichtlich der vier vererzten Zonen; signifikante Bohrabschnitte wurden hervorgehoben.Abbildung 3 in der originalen englischen Pressemitteilung ist ein Beispiel für einen Profilschnitt mit Interpretation der Goldvererzung und signifikanten Goldabschnitten.Abbildung 3 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Profilschnitt N479980, Blickrichtung Nord. Interpretation der Domänen LG und HG sowie signifikante Abschnitte in Domäne HG.Das aktuelle durchgeführte Bohrprogramm 2018 bestätigte bis dato in Peranggih North die Ausdehnung in Fallrichtung und die Verfeinerung der Abgrenzung von mehreren hochgradigen Goldzonen (HG), die von einem niedrig-haltigen (LG) Hauptgoldhof umgeben werden sowie die Identifizierung von HG-Körpern im Gebiet Peranggih South, die von LG-Höfen umgeben werden können oder nicht. Die kontinuierlicheren signifikanten Bohrabschnitte (Au >2,0 g/t und >2,5m Bohrlänge) sind in obiger Tabelle aufgeführt. PGDD-Bohrungen sind Kernbohrungen und PGRC-Bohrungen sind RC-Bohrungen. Andere isoliertere mittel- bis hochgradige Abschnitte wurden ebenfalls berichtet. Die vollständigen Bohrergebnisse mit signifikanten Abschnitten sind in Appendix A und Appendix B (Anhang) aufgeführt.Die bis dato durchgeführten Arbeiten ermöglichten eine bessere Abgrenzung der LG- und HG-Vererzung, was die Einbeziehung einer internen Erzverdünnung innerhalb der modellierten Golderzgänge reduziert. Die Modellierung befindet sich in der Abschlussphase. Ein guter Teil der Infill-Bohrungen, die die Vererzung bestätigten, wird zur Abgrenzung einer angezeigten Ressource in Bereichen verwendet, wo die anfängliche interne Interpretation basierend auf spärlichen regionalen Bohrungen und Schurfgräben durchgeführt wurde.Das Unternehmen plant die Entnahme einer 10.000 Tonnen umfassenden Großprobe für Testarbeiten in der bestehenden Oxid-Goldaufbereitungsanlage Selinsing, um den durchschnittlichen Gehalt des Materials in dem in engen Abständen auf Peranggih North abgebohrten Gebiet zu bestimmen und um die metallurgische Leistung in einer Großanlage zu testen. Diese Arbeiten können beginnen, sowie die Zufahrtsstraße fertiggestellt ist. Das Unternehmen zielt auf den Beginn des Jahres 2019.Weitere Infill-/Erweiterungs-Bohrziele wurden im Umkreis der höher- bis mittelhaltigen Abschnitte identifiziert insbesondre auf Peranggih South. Die Arbeiten könnten dort gegen Ende des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2019 beginnen vorbehaltlich der erfolgreichen Ergebnisse der Großprobentestarbeiten. Die Erweiterungsbohrungen in Abständen von im Durchschnitt 50m x 100m im Nordwesten des Gebiets Peranggih wurden ebenfalls geplant, um die Vererzungsstruktur zu verstehen und um regionale Explorationsziele zu identifizieren.Roger Stangler, leitender Geologe des Unternehmens, MEng, MAusIMM, MAIG, hat die dieser Pressemitteilung veröffentlichte wissenschaftliche und technischen Information angefertigt, geprüft, deren Zusammenstellung betreut und sie zugelassen. Er ist gemäß NI 43-101 Standards eine qualifizierte Person.Monument Mining Ltd. (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia besitzt und betreibt. Das erfahrene Managementteam setzt sich für das Wachstum des Unternehmens ein und avanciert mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte, einschließlich des Kupfer-Eisen-Projekts Mengapur im malaysischen Bundesstaat Pahang und der Murchison-Goldprojekte im Gebiet Murchison in Western Australia, die Burnakura, Gabanintha und Tuckanarra umfassen. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 190 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.- Peranggih Infill- und Erweiterungs RC- and Kernbohrkampagne 2018: Koordinaten der Bohransatzpunkte im Kertau MRSO KoordinatensystemAnalysenergebnisse der Peranggih Infill- und Erweiterungs RC- and Kernbohrkampagne 2018Analysenergebnisse der Peranggih Infill- und Erweiterungs RC- and Kernbohrkampagne 2018