ICBC reduziert Goldpreisprognose für 2018

Trotz des Handelskrieges blieben die Finanzmärkte relativ entspannt, so berichtet Kitco News . Angesichts eines stärkeren US-Dollar sei es laut der ICBC Standard Bank nicht überraschend, dass der Goldpreis im zweiten Quartal des Jahres um 6% gefallen sei. Zudem korrigierte die weltweit größte Bank ihre Goldpreisprognose für das restliche Jahr nach unten.In einem Bericht vom Montag hieß es von Marcus Garvey, Manager bei ICBC, dass man im dritten Quartal 2018 einen Durchschnittspreis von 1.260 Dollar je Unze erwarten würde. In Q4 würde man durchschnittliche 1.300 Dollar je Unze prognostizieren. Im Gesamtjahr sieht die Bank einen Durchschnittspreis von etwa 1.299 Dollar je Unze; zuvor hatte ICBC im Dezember letzten Jahres 1.312,50 Dollar je Unze prognostiziert.Der US-Dollar bliebe der dominante Faktor in der Goldpreisentwicklung, so Garvey. Jedoch sei der Grund für die Dollarrally vielmehr die Schwäche anderer Volkswirtschaften gewesen, als die eigentliche Stärke des Dollar. Der Manager hat jedoch auch Indikatoren dafür identifiziert, dass der Aufwärtstrend der US-amerikanischen Währung zu einem Ende kommen wird.© Redaktion GoldSeiten.de