Gold in der Technologiebranche: Solarenergie

Wissenschaftler der Rutgers University-New Brunswick haben Goldnanopartikel entwickelt, die die Speicherung von Solarenergie erleichtern könnten, so berichtet Schiffgold.com . Die Wissenschaftler haben bestätigt, dass diese Nanopartikel Hydrogen viermal so effizient herstellen können wie mit üblichen Methoden. Dies könnte entscheidend zur Verbesserung der Solarenergienutzung beitragen und den Weg für neue Energieinitiativen ebnen.Der Technologiesektor wird in den kommenden Jahren eine große Rolle für die Edelmetallnachfrage spielen. Im letzten Jahrzehnt allein, stammten 380 Tonnen der jährlichen Goldnachfrage aus der Technologiebranche. Gold wird primär im Elektrogerätebereich verwendet, findet jedoch mittlerweile auch im Gesundheitswesen Anwendung.Der aufstrebende Sektor der erneuerbaren Energien treibt ebenfalls die Silbernachfrage nach oben. Laut dem Silver Institute wird die Revolution der grünen Energie mehr als 1,5 Milliarden Unzen des grauen Edelmetalls bis zum Jahr 2030 verschlungen haben. Die Entwicklung von Goldnanopartikeln könnte Silber demnach auch zu mehr Interesse verhelfen.© Redaktion GoldSeiten.de