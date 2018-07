USA im Besitz von 4,6 Millionen ausländischen Goldmünzen

Wie die Webseite Motherboard.vice.com berichtet, stellte sich durch das Auftauchen neuer Dokumente heraus, dass sich die US-amerikanische Regierung im Besitz von etwa 4.686.358 ausländischen Goldmünzen befindet.Besagte Dokumente wurden im Rahmen des Freedom of Information Act veröffentlicht und besagen, dass sich dieser Bestand an Goldmünzen in den Banken am Hudson River und nur einige Stunden von Manhattan entfernt befindet. Unter diesen Münzen findet man unter anderem britische Sovereign, französische Franc, deutsche Goldmark und weitere Münzen. Eigentlich sollten diese Münzen zu Barren eingeschmolzen werden, doch die Regierung bewahrte sie stattdessen weiter in Münzsäckchen auf.In den Dokumenten wird weiterhin beschrieben, wie die US-Prägestätte in den Besitz dieser Münzen gelangte. Im Jahr 1944 fing man beispielsweise ein Schiff Richtung Polen ab, das Goldmünzen gelagert hatte. Im Gegenzug zahlte man der polnischen Bank, für die die Münzen bestimmt waren, 351 Goldbarren und behielt die Münzen im Gegenzug. Weitere Goldmünzen wurden von Ländern wie Griechenland und Argentinien erworben.© Redaktion GoldSeiten.de