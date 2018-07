Palladium: Verkaufsdruck nimmt wieder zu

Ab April konnte sich Palladium wieder ausgehend von der bei 907 USD liegenden Unterstützung erholen, der Ausbruch über die 1.008 USD setzte sich aber nicht durch. Dies zog in den vergangenen Wochen einen Rückfall nach sich, welcher zuletzt auch unter 942 USD führte.Nach dem klaren Rückfall aus der Konsolidierung der Vortage könnte sich Platin durchaus weiter nach unten bewegen. Spielraum ist bis in den Bereich der bei 900-907 USD liegenden Unterstützung vorhanden. Dort würde sich die Chance auf einen Boden bieten. Für Kaufsignale wäre allerdings der Ausbruch über die 968 USD zum Schlusskurs nötig, was abzuwarten bleibt. Dann könnten auch 1.008 USD wieder erreichbar werden.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG