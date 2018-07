M2 Cobalt entdeckt ausgedehnte Vererzung auf Bujagali

Vancouver, 17. Juli 2018 - M2 Cobalt Corp. (das "Unternehmen") (TSXV: MC.V) berichtet die Ergebnisse der Schurfgräben in ihren Zielgebieten Bombo und Waragi auf den Liegenschaften Bujagali. Insgesamt wurden auf dem Ziel Waragi 13 Schürfgräben und auf dem Ziel Bombo 11 Schürfgräben mechanisch ausgehoben. Die Schürfgräben haben eine Gesamtlänge von 1.471m und sind bis zu 5m tief. Folgend die wichtigsten Punkte:- Schürfgraben 18BOT001 lieferte 0,19% Ni über 95m einschließlich 0,22% Ni und 0,51% Cu über 20m und 0,91% Cu über 1m;- Schürfgraben 18BOT002 lieferte 0,16% Ni über 85m einschließlich 0,26% Ni über 21m und 0,12% Cu über 40m;- 5 weitere Schürfgräben waren über ihre gesamte Länge vererzt mit Ni-Gehalten von 0,1% über 117m bis 0,19% über 22m (siehe Karte auf Webseite des Unternehmens);- 7 von 8 Schürfgräben enthalten anomale Co-Gehalte zwischen 0,03% über 33m und 0,013% über 95m; einzelne Proben enthielten 872 ppm Kobalt (0,087% Co) (siehe Karte auf Webseite des Unternehmens);- 8 von 11 Schürfgräben erreichten das Grundgebirge; und- 7 dieser Schürfgräben befinden sich vollständig oder teilweise in ultramafischen Gesteinen, die anderen in vererzten Metasedimenten.Diese Schürfgrabenergebnisse bestätigen die Entdeckung der verbreiteten Vererzung (Ni, Cu, Co) innerhalb des ultramafischen Körpers auf Bombo, der sich mindestens über 1km x 0,7km erstreckt und zurzeit in drei Richtungen offen ist.- Schürfgraben 18WAT002 traf auf Brekzien, die die Stratigrafie kreuzen und 0,27% Co und 0,13% Cu über 3m enthielten;- Schürfgraben 18WAT013 traf auf vererzte Metasedimente mit 0,012% Co über 33m;- Schürfgraben 18WAT005 lieferte anomale Böden mit 0,12% Co;- Schürfgraben 18WAT012 lieferte eine Gesteinsprobe mit 0,21% Co;- An der Oberfläche anstehende vererzte hydrothermale Brekzien mit bis zu 1,24% Co und 0,4% Cu durchschneiden laut Beobachtungen die Stratigrafie in den Schürfgräben; und- 6 von 13 Schürfgräben verblieben in den Verwitterungsböden und erreichten nicht das Grundgebirge.Karten mit weiteren Einzelheiten dieser Ergebnisse sind auf der Webseite des Unternehmens, http://www.m2cobalt.com/index.php/projects/Bujagali, zu finden.Dean Besserer, P.Geol., der technische Berater des Unternehmens und Leiter des Explorationsprogramms, sagte: "Wir sind mit den Ergebnissen unseres Schürfgrabenprogramms sehr zufrieden. Dieses Programm wurde anfänglich aufgrund des Mangels an Aufschlüssen auf den Zielen Waragi und Bombo als eine schnelle Methode zur geologischen Kartierung des Grundgebirges durchgeführt. Das Programm lieferte jedoch eine signifikante zusätzliche Einsicht und trotz der mächtigen Bodenschichten, die in zahlreichen Schürfgräben angetroffen wurden, haben die Schürfgräben einen großen vererzten ultramafischen Körper auf Bombo bestätigt sowie das Vorkommen vererzter Metasedimente auf Waragi bestätigt."Simon Clarke, CEO, sagte: "Der Erhalt dieser Ergebnisse aus geringen Tiefen ist sehr aufregend. Auf Bombo bestätigen die Abmessungen und Gehalte, die durch die Schürfgräben erzielt wurden, die Entdeckung eines großen vererzten ultramafischen Körpers, der Nickel, Kupfer und Kobalt enthält und diese Ergebnisse geben einen guten Ausblick, eine Ressource abzugrenzen, was ein wichtiges kurzfristiges Ziel unseres Unternehmens ist. Diese Ergebnisse sind ein großartiger Beginn und wir bauen unser anfängliches Bohrprogramm darauf auf, dessen Beginn gegen Ende des Sommers geplant ist. Es wird die Vererzung dieser Lagerstätte in größerer Tiefe überprüfen.Hinsichtlich Waragi bauen die Schürfgrabenergebnisse auf den früher in diesem Jahr durchgeführten übertägigen Gesteins- und Bodenprobennahmen auf. Selbst mit der extremen Verwitterung an und nahe der Oberfläche in dieser äquatorialen Region entdecken wir eine signifikante Kobalt- und Kupfervererzung auf diesem Ziel und in den umliegenden Gebieten. Wir führen zurzeit Infill-Prospektionsarbeiten und Probennahmen durch und werden später in diesem Sommer diese Vererzung mittels unseres anfänglichen Bohrprogramms in größerer Tiefe überprüfen.Letztendlich hat das Schürfgrabenprogramm zwei eindeutige Vererzungstypen bestätigt, die wir auf Bujagali finden. Die in Sedimenten beherbergte Kobalt-Kupfer-Vererzung des Katanga-Typs in und in der Umgebung von Waragi sowie die ultramafische Nickel-, Kupfer- und Kobaltvererzung auf Bombo. In Verbindung mit unseren VMS-Kupfer-Kobaltzielen auf unseren Liegenschaften im Gebiet von Kilembe sind wir der Ansicht, dass dies ein wichtiger Erfolg ist, drei eindeutige Zieltypen entdeckt und entwickelt zu haben, die alle in großes Potenzial besitzen."Die Stellen für die Schürfgräben wurden an oder in der Nähe geochemischer Anomalien ausgewählt. Probleme mit dem Zugang oder der Infrastruktur rechtfertigten manchmal die Verlegung einiger der idealen Stellen. Aufgrund der mächtigen Bodenüberdeckung erreichten zahlreiche Schürfgräben nicht oder nur stellenweise das Grundgebirge. Alle Schürfgräben wurden kartiert und in Abständen von 1m beprobt, wobei die durchgehenden Gesteinssplitterproben und die wahren Mächtigkeiten noch zu bestimmen sind.Der Großteil der im Rahmen des Schürfgrabenprogramms durchteuften Gesteine war, wie es in äquatorialen Gebieten typisch ist, in dieser gerungen Tiefe stark verwittert und/oder es wurde Saprolith am Kontakt zwischen Boden und Grundgebirge angetroffen.Alle Gesteins- und Bodenproben wurden an ALS Chemex South Africa (Pty) Ltd., ein unabhängiges voll akkreditiertes Labor in Südafrika ("ALS"), zur Gold- und Multielementanalyse mittels induktiv gekoppelter Plasma-Emissionsspektroskopie ("ICP") geschickt. M2 Cobalt verfügt ebenfalls über ein reglementiertes Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm ("QA/QC"), wodurch mindestens 10% an Doppelproben und Leerproben jeder Probenlieferung beigegeben werden.M2 Cobalt Corp. konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung von Weltklasse-Kobaltprojekten (damit verbundene Minerale), um das zunehmende Angebotsdefizit bei Kobalt zu beheben. Das Unternehmen besitzt ein großes Landpaket in der Republik Uganda, Ostafrika, das an historische Produktionsstätten auf den gleichen Mineraltrends grenzt, wie einige der großen Minen in der benachbarten DRK, von wo über 60% des globalen Kobaltangebots stammt. Uganda ist ein stabiles Land mit einer wachsenden Wirtschaft, das sich darum bemüht, seine historische Bergbauindustrie wiederzubeleben. Das Unternehmen hat ein sehr erfahrenes Managementteam und ein Board of Directors, die an der Finanzierung und Weiterentwicklung von Ressourcenprojekten weltweit beteiligt waren. Das Unternehmen besitzt ebenfalls Lizenzen, die ungefähr 2.800 Hektar Land im Cobalt Camp in Ontario, Kanada, abdecken. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Projekte finden Sie unter www.m2cobalt.com.Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Dean Besserer, P.Geol., der technische Berater des Unternehmens und eine gemäß National Instrument 43-101 qualifizierte Person, geprüft und zugelassen.Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Simon Clarke unter sclarke@M2Cobalt.com oder Andy Edelmeier unter andy@m2cobalt.com.Im Auftrag des Board M2 Cobalt Corp. Simon ClarkeChief Executive OfficerDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.