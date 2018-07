US-Staatsanleihen: China kauft wieder nach, Japan erhöht Bestände

Wie aus den Daten, die in dieser Woche vom US-Finanzministerium veröffentlicht wurden, hervorgeht, hat China im Mai 2018 wieder US-amerikanische Staatsanleihen erworben, nachdem es seine Bestände im April 2018 etwas reduziert hatte.Den Zahlen zufolge erhöhte das Land seinen Besitz an Staatsanleihen um 1,2 Mrd. US-Dollar auf aktuelle 1.183,1 Mrd. US-Dollar. Somit gilt das Reich der Mitte seit Juni vergangenen Jahres als der größte Auslandsgläubiger der USA. An zweiter Stelle befindet sich nach wie vor Japan mit US-amerikanischen Staatsanleihen im Wert von 1048,8 Mrd. US-Dollar. Das Land hatte im Mai 2018 ebenfalls seine Bestände um 17,6 Mrd. US-Dollar erhöht.Des Weiteren baute unter anderem Brasilien seinen Besitz an Staatsanleihen um 5,1 Mrd. US-Dollar auf nunmehr 299,2 Mrd. US-Dollar aus.Die gesamte Auslandsverschuldung der USA über Anleihen belief sich per 31. Mai 2018 auf 6213,6 Mrd. US-Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de