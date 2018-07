Rosa & Roubini: Italien könnte Interesse an Gold wecken

Neue Risiken bezüglich Italien und einem möglichen Verlassen der Eurozone könnten Investoren zu risikofreien Vermögenswerten wie Gold treiben, so heißt es laut Kitco News in einem Bericht von Rosa & Roubini Associates. Zudem wurde erwähnt, dass Gold weiterhin ein wichtiger Bestandteil eines diversifizierten Portfolios und Absicherung gegen mögliche Korrekturen sein werde."Politische Entwicklungen in Italien haben die Aufmerksamkeit der Investoren in den letzten Wochen katalysiert, während man in Betracht zog, dass das Land die Eurozone eventuell verlassen oder seine neue populistische Regierung eine aggressivere Haltung bei Schlüsselthemen der EU einnehmen könnte, wie der Fiskalpolitik oder dem Migrantenthema", hieß es von Brunello Rosa, CEO von Rosa & Roubini, in dem Bericht.Weiterhin warnte Rosa, dass die Italiener zu einem Austritt aus der Eurozone verführt werden könnten, sobald man das Gefühl habe, "man könne erfolgreich auf globaler Wirtschaftsebene bestehen", auch wenn das Land anfangs zögern würde, die einheitliche Währung hinter sich zu lassen.© Redaktion GoldSeiten.de