Tudor Gold Corp. beginnt mit Bohrungen bei Treaty Creek

Vancouver, 17. Juli 2018 - Tudor Gold Corp. (TSX.V: TUD) (Frankfurt: TUC) (das "Unternehmen" oder "Tudor Gold") freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrungen auf seinem Treaty Creek-Projekt im Goldenen Dreieck begonnen haben. Die Region Goldenes Dreieck befindet sich im Nordwesten von British Columbia in Kanada. Das Treaty Creek Projekt liegt nördlich entlang des geologischen Trends des KSM-Projektes von Seabridge Gold, das zu den weltweit größten Kupfer- und Goldreservenlagerstätten zählt. Treaty Creek liegt auch ganz in der Nähe der Brucejack-Snowfield-Konzessionsflächen von Pretium Resources, die Eigentümer von Kanadas neuster GoldmineValley of the Kings ist.Walter Storm, Präsident und CEO, sagte: "Die mit Spannung erwartete 2018er Bohrsaison bei Treaty Creek ist jetzt im Gange. Wir erwarten in den nächsten Monaten die Veröffentlichung von Untersuchungsergebnissen von neuen Bohrlöchern und hoffen, dass diese noch besser als die ausgezeichneten Bohrabschnitte des letzten Jahres sind."Die Bohrungen auf dem Treaty Creek-Projekt von Tudor Gold im Jahr 2017 führten zu einer Reihe von Abschnitten mit langen Goldmineralisierungsintervallen in der Copper Belle Zone. Zusätzlich wurden auch bei Bohrungen von Sekundärzielen in den Zonen GR2 und HC hohe Goldgehalte festgestellt.Tudor Gold plant umgehend die vielversprechenden Ergebnisse aus dem Jahr 2017 weiterzuverfolgen, indem es sich auf das nordwestliche Ende der CopperBelle Zone konzentriert und Ausfallbohrungen (Step-out) aus dem derzeit definierten mineralisierten Gebiet heraus durchführt.Frühere Bohrabschnitte bei Copper Belle befanden sich am Rand eines starken magnetischen Hochs mit einer übereinstimmenden MT-Anomalie. Das Bohrloch CB-16-03 befindet sich in dieser Anomalie und die Bohrungen in dieser Saison zielen auf den Kern dieser magnetischen / MT-Anomalie ab. Es sind auch Bohrungen an zwei großen magnetotellurischen Anomalien geplant, die von Simcoe Geoscience, dem geophysikalischen Berater des Unternehmens, skizziert wurden. Simcoe Geoscience hat zuvor die magnetotellurischen Untersuchungen und interpretativen Anleitungen für Seabridge Gold und Pretium Resources bereitgestellt. Auf diesen benachbarten Konzessionsflächen der beiden Firmen wurden jeweils Weltklasse-Entdeckungen gemacht.Die Firma More Core Diamond Drilling Services von Stewart B.C. (Eigentümer Sean Pownall) wird alle Diamantbohrungen durchführen und die Lageraktivitäten im Jahr 2018 leiten. Die Firma More Core verfügt über umfangreiche Erfahrung bei Bohrungen auf den Treaty Creek Konzessionsflächen, die zuvor sowohl für Tudor Gold als auch für ältere Rechteinhaber erfolgreiche Programme durchgeführt hat. Tudor Gold hat sich erneut entschieden, die Dienstleistungen der Firma Yellowhead Helicopters Ltd. (YHL) in Anspruch zu nehmen. Die Firma YHL hat in den letzten zwei Jahren einen sicheren und effizienten Service geleistet.James McCrea, P. Geo., unabhängiger Ressourcengeologe, ist die qualifizierte Person für diese Pressemitteilung im Rahmen des National Instrument 43-101. Er hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen gelesen und genehmigt, die die Grundlage für die Offenlegung in dieser Pressemitteilung bilden. Tudor Gold Corp. ist ein Edelmetall- und Basismetall Explorationsunternehmen im Goldenen Dreieck von British Columbia, einem Gebiet, in dem sich mehrere ehemalige Minen und mehrere große Lagerstätten befinden, die möglicherweise in der Zukunft in Produktion gebracht werden. Das Unternehmen hält 60% an den Grundstücken Electrum und Treaty Creek und 100% an den Konzessionsgebieten Mackie, Eskay North, Orion, Fairweather, Delta und High North, die alle im Goldenen Dreieck liegen. 