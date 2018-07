First Majestic erreicht mit 5,1 Mio. oz Silberäquivalent eine Rekordproduktion

2. 2. Veränderun1. Veränderung

Vancouver - First Majestic Silver Corp. (First Majestic oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass die Gesamtproduktion seiner sieben aktiven Silberminen im zweiten Quartal 2018 einen neuen Unternehmensrekord von 5,1 Millionen Unzen Silberäquivalent erreicht hat. Die Gesamtproduktion setzte sich aus 2,8 Millionen Unzen Silber, 25.449 Unzen Gold, 3,9 Millionen Pfund Blei und 1,4 Millionen Pfund Zink zusammen.Das Unternehmen hat seine jährlichen Silberproduktionsvorgaben für 2018 auf 12,0 bis 13,2 Millionen Unzen bzw. 20,5 bis 22,6 Millionen Unzen Silberäquivalent erhöht, was hauptsächlich auf die am 10. Mai 2018 erworbene Silber-/Goldmine San Dimas zurückzuführen ist. Im Vergleich dazu betrug die vorherige jährliche Produktionsprognose 10,6 bis 11,8 Millionen Unzen Silber oder 15,7 bis 17,5 Millionen Unzen Silberäquivalent.Während des Quartals stand die Integration der neu erworbenen Mine San Dimas in unser mexikanisches Portfolio im Vordergrund, sagte Keith Neumeyer, President und CEO. Die erstklassige Betriebstätte San Dimas, die im zweiten Quartal nur sieben Wochen zur Gesamtproduktion beigesteuert hat, hat das Unternehmen zu einem neuen Quartalsrekord von 5,1 Millionen Unzen Silberäquivalent geführt. San Dimas hat sich zu unserem wichtigsten Aktivum entwickelt und wird auch in den nächsten Quartalen ein besonderer Schwerpunkt bei der Optimierung des Betriebs bleiben. Kurzfristig konzentrieren wir uns auf die Reduzierung der unterirdischen Verwässerung und die Umsetzung von Automationsprozessen in den Verarbeitungsanlagen, einschließlich der Installation von hochintensiven Mahltechnologien, um die Effizienz zu steigern und die Produktionskosten zu senken. Darüber hinaus nehmen wir im Rahmen der neuen Streaming-Vereinbarung auch den Abbau zahlreicher hochwertiger Silbererzgänge wieder auf, die vom vorherigen Betreiber als unwirtschaftlich eingestuft worden waren. Im Jahr 2018 werden die nachhaltigen Gesamtkosten bei San Dimas zwischen 6,99 und 8,19 $ pro Unze liegen. Damit ist San Dimas unser größter Produktionsbetrieb mit den geringsten Kosten.Herr Neumeyer weiter: Bei La Encantada steht der Bau der neuen Röstanlage kurz vor dem Abschluss. Die Inbetriebnahme und die Anlaufphase sollen Ende August beginnen, bevor bis Ende des Jahres die kommerzielle Produktion erreicht wird. Dies sind spannende Zeiten für das Unternehmen, unsere Mitarbeiter und alle anderen Beteiligten.In den sieben in Betrieb befindlichen Silberminen des Unternehmens - San Dimas, Santa Elena, La Encantada, La Parrilla, Del Toro, San Martin und La Guitarra - wurden während des Quartals insgesamt 851.349 Tonnen Erz verarbeitet, was einem Plus von 5 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Dieser Anstieg im Vergleich zum Vorquartal ist in erster Linie auf die Hinzunahme der Produktion aus San Dimas zurückzuführen, die durch einen Rückgang der Durchsatzleistung bei La Encantada kompensiert wurde.Die kombinierten Silbergehalte beliefen sich im zweiten Quartal auf im Schnitt 127 g/t (111 g/t im Vorquartal). Der Anstieg der Silbergehalte um 14 % ist auf die zusätzlichen sieben Wochen Produktion aus San Dimas zurückzuführen.Die kombinierten Silbergewinnungsraten lagen bei im Schnitt 79 %, was einem Anstieg von 6 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Angesichts der erwarteten Installation und Inbetriebnahme der Mikroblasen-Flotationssäulen bei La Parrilla im dritten Quartal 2018 und danach Del Toro im ersten Quartal 2019 erwartet das Unternehmen weitere Verbesserungen bei den Gewinnungsraten. Darüber hinaus ist die Lieferung und Installation der hochintensiven Mahlanlagen (High Intensity Grinding; HIG) bei Santa Elena und San Dimas für Oktober bzw. November geplant, gefolgt von der Inbetriebnahme im folgenden Quartal. Die Vorteile dieser neuen Technologie, allen voran höhere Gewinnungsraten und niedrigere Betriebskosten, werden voraussichtlich nach Abschluss der Anlaufphase bis zur kommerziellen Produktion im ersten Halbjahr 2019 realisiert werden.Das Unternehmen erschloss im zweiten Quartal insgesamt 17.838 Meter im Tiefbau, ein Plus von 20 % gegenüber 14.914 Metern im Vorquartal. Im zweiten Quartal wurden bei La Encantada und Del Toro weitere Erschließungspartner eingestellt, die sich auf die Erhöhung der Erschließungsraten zur Unterstützung der Produktion konzentrieren. Im Zentrum der Arbeiten stehen weiterhin die Erschließung neuer Produktionsbereiche, die Exploration von Zonen mit hohem Potenzial und die Vorbereitung neuer Strossen.Während des Quartals waren in den Konzessionsgebieten des Unternehmens insgesamt 29 Bohrgeräte in Betrieb. In den sieben Produktionsstätten sowie dem Silberprojekt Plomosas wurden in 298 Bohrlöchern insgesamt 73.899 Meter niedergebracht, ein Plus von 65 % gegenüber dem Vorquartal. Die Explorationsaktivitäten konzentrierten sich vornehmlich auf Ersatzlagerstätten in der Mine Quebradillas und auf das epithermale Erzgangsystem bei Cerro de Santiago (La Parrilla), die Erkundung der Erweiterung des Haupterzgangs Santa Elena, die Erzgangausläufer von Santa Elena sowie das Projekt Ermitaño-West bei Santa Elena, die Erkundung der Erzgänge Santa Jessica, Santa Regina und Alexa im Bereich Central Block und dem Grabenbruch Sinaloa bei San Dimas sowie die Erforschung der Erzgangmineralisierung in der Mine San Juan beim Silberprojekt Plomosas.Produktion der einzelnen Minenhttp://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44046/July 16 18 Q2 Production and Guidance update_DEPRcom.001.png1) Die Produktion bei San Dimas erstreckte sich über den Zeitraum vom 10. Mai 2018 bis 30. Juni 2018 (52 Tage).* Bei der Addition bestimmter Beträge kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.* Bei der Berechnung der Silberäquivalentwerte wurden die folgenden Preise verwendet: 16,52 US$ pro Unze Silber, 1.300 US$ pro Unze Gold, 1,08 US$ pro Pfund Blei und 1,41 US$ pro Pfund Zink.- In den letzten sieben Wochen des zweiten Quartals nach dem Erwerb von San Dimas wurden dort 808.923 Unzen Silber und 11.348 Unzen Gold für eine Gesamtproduktion von 1.698.382 Unzen Silberäquivalent produziert.- In der Verarbeitungsanlage wurden insgesamt 85.765 Tonnen mit durchschnittlichen Silber- und Goldgehalten von 307 g/t bzw. 4,3 g/t verarbeitet.- Im zweiten Quartal wurden insgesamt 2.481 Meter im Tiefbau erschlossen.- Im zweiten Quartal wurden mithilfe von sechs Bohrgeräten 22 Erkundungsbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 10.522 Metern niedergebracht, wobei der Schwerpunkt auf den Erzgängen Santa Jessica, Santa Regina und Alexa im Bereich Central Block und dem Grabenbruch Sinaloa lag.- Während des Quartals produzierte Santa Elena 535.015 Unzen Silber und 11.040 Unzen Gold, was einer Produktion von insgesamt 1.407.880 Unzen Silberäquivalent entspricht, ein Rückgang von 9 % gegenüber dem Vorquartal.- In der Verarbeitungsanlage wurden insgesamt 228.054 Tonnen - bestehend aus 128.200 Tonnen Erz aus dem Tiefbau und 99.854 Tonnen aus der oberirdischen Haufenlaugungsplatte - verarbeitet.- Die Silber- und Goldgehalte des unterirdischen Erzes beliefen sich im Schnitt auf 120 g/t Silber und 2,3 g/t Gold. Die Gehalte des Materials aus der oberirdischen Haufenlaugungsplatte betrugen durchschnittlich 36 g/t Silber und 0,7 g/t Gold.- Im zweiten Quartal wurden insgesamt 2.926 Meter im Tiefbau erschlossen; im vorangegangenen Quartal waren es 3.030 Meter.- Im zweiten Quartal wurden mithilfe von vier Bohrgeräten 35 Erkundungsbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 10.717 Metern niedergebracht; im Vorquartal waren es 7.097 Meter.- Die Silberproduktion für das Quartal belief sich auf 325.603 Unzen, ein Minus von 28 % gegenüber dem vorangegangenen Quartal. Grund für den Rückgang der Silberproduktion war ein Rückgang der verarbeiteten Tonnen um 14 % sowie ein Rückgang der Silbergewinnungsraten von 14 % gegenüber dem Vorquartal.- Die Silbergehalte und -gewinnungsraten beliefen sich im zweiten Quartal auf im Schnitt 83 g/t bzw. 51 %. Aus der Brekzie San Javier wurden 27.500 Tonnen mit einem durchschnittlichen Silbergehalt von 103 g/t gefördert. Ab Juni verbesserten sich die Silbergehalte leicht, nachdem einige der bestehenden Erzabbaustellen durch eine Säule aus Erzblöcken mit geringen Gehalten passierten und die Förderung aus einer hochgradigen Säule aufnahmen. In der zweiten Jahreshälfte ist angesichts der höheren Förderleistung bei San Javier und der Aufnahme der Abbauarbeiten in der Brekzie La Prieta mit weiteren Gehaltsverbesserungen zu rechnen.- Das Röstprojekt machte auch im zweiten Quartal mit der Fertigstellung der Drehofenausmauerung, des Rostkühlers und der Wärmedämmung des Tertiärluftkanals weitere Fortschritte. Das Projekt war Ende Juni zu etwa 87 % abgeschlossen. Bis Ende Juli sollen die Kohlemühle, die Motorsteuerung und die elektrische Verkabelung fertig gestellt werden. Die Röstanlage wird voraussichtlich Ende August in Betrieb genommen und soll bis Ende des Jahres in die kommerzielle Produktion übergehen.- Im zweiten Quartal wurden im Vergleich mit 1.445 Metern im vorangegangenen Quartal 1.718 Meter im Tiefbau erschlossen.- Im zweiten Quartal wurden mithilfe von zwei Bohrgeräten 41 Erkundungsbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 7.020 Metern niedergebracht; im Vorquartal waren es 4.574 Meter.- Im Laufe des Quartals wurden insgesamt 70.771 Tonnen (778 Tonnen pro Tag) Erz mit einem durchschnittlichen Silbergehalt von 131 g/t und einer Gewinnungsrate von 78 % im Flotationskreislauf verarbeitet, während 52.871 Tonnen (581 Tonnen pro Tag) Erz mit einem Silbergehalt von durchschnittlich 105 g/t und einer Gewinnungsrate von 71 % durch Cyanidlaugung aufbereitet wurden. Dabei wurden insgesamt 605.826 Unzen Silberäquivalent produziert.- Im Bleikreislauf wurden im zweiten Quartal bei einem Durchschnittsgehalt von 1,4 % und Gewinnungsraten von 77 % insgesamt 1,7 Millionen Pfund Blei produziert, was einem Plus von 3 % im Vergleich mit dem vorangegangenen Quartal entspricht.- Im Zinkkreislauf wurden bei einem Durchschnittsgehalt von 1,5 % und Gewinnungsraten von 60 % insgesamt 1,4 Millionen Pfund Zink produziert, ein Minus von 14 % gegenüber dem Vorquartal.- Im zweiten Quartal wurden im Vergleich zu 3.254 Metern im vorangegangenen Quartal 2.761 Meter im Tiefbau erschlossen.- Im zweiten Quartal wurden mithilfe von fünf Bohrgeräten 41 Erkundungsbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 10.444 Metern niedergebracht; im Vorquartal waren es 8.358 Meter.- Die Gesamtproduktion bei Del Toro betrug im zweiten Quartal 323.714 Unzen Silberäquivalent, was einem Rückgang von 26 % im Vergleich zum Vorquartal entspricht. Hauptgrund für diesen Rückgang ist eine Abnahme der Durchsatzleistung um 17 % und eine Abnahme der Silbergehalte um 12 %.- Die Silbergehalte und -gewinnungsraten betrugen im zweiten Quartal im Schnitt 117 g/t bzw. 68 %.- Die Bleigehalte und -gewinnungsraten betrugen im Schnitt 2,7 % bzw. 58 %. Insgesamt wurden 2,3 Millionen Pfund Blei produziert, ein Minus von 19 % gegenüber dem Vorquartal.- Im zweiten Quartal wurden im Vergleich zu 2.836 Metern im vorangegangenen Quartal 3.044 Meter im Tiefbau erschlossen.- Im zweiten Quartal wurden mithilfe von drei Bohrgeräten 70 Erkundungsbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 9.145 Metern niedergebracht; im Vorquartal waren es 5.824 Meter.- Die Gesamtproduktion bei San Martin umfasste im Quartal 419.815 Unzen Silber und 1.331 Unzen Gold, was insgesamt 524.843 Unzen Silberäquivalent entspricht, ein Minus von 9 % gegenüber dem vorangegangenen Quartal. Hauptgrund für den Produktionsrückgang war der Rückgang der Silbergehalte um 13 %.- Die Silbergehalte und -gewinnungsraten beliefen sich im zweiten Quartal auf durchschnittlich 203 g/t bzw. 87 %. Die Goldgehalte und -gewinnungsraten betrugen hingegen im Schnitt 0,6 g/t bzw. 87 %.- Im zweiten Quartal wurden im Vergleich zu 2.966 Metern im vorangegangenen Quartal 2.957 Meter im Tiefbau erschlossen.- Im zweiten Quartal wurden mithilfe von drei Bohrgeräten 36 Erkundungsbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 9.781 Metern niedergebracht; im Vorquartal waren es 4.928 Meter.- Die Quartalsproduktion bei La Guitarra belief sich auf insgesamt 249.214 Unzen Silberäquivalent - bestehend aus 138.454 Unzen Silber und 1.399 Unzen Gold. Dies entspricht einem Minus von 2 % gegenüber dem vorangegangenen Quartal.- Die Silbergehalte und -gewinnungsraten beliefen sich im zweiten Quartal auf durchschnittlich 154 g/t bzw. 78 %. Die Goldgehalte und -gewinnungsraten betrugen hingegen im Schnitt 1,5 g/t bzw. 79 %.- Im zweiten Quartal wurden im Vergleich zu 1.384 Metern im vorangegangenen Quartal 1.950 Meter im Tiefbau erschlossen.- Im zweiten Quartal wurden mithilfe von drei Bohrgeräten 21 Erkundungsbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 7.613 Metern niedergebracht; im Vorquartal waren es 5.806 Meter.