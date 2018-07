Gold und Silber - So gut sah es seit 2015 nicht mehr aus!

Nein die Überschrift ist kein Scherz und völlig ernst gemeint. Ich werde Sie jetzt nicht mit Schreckensszenarien überschütten. Die können Sie jetzt allerorts inflationär lesen.Letzte Woche schrieb ich; ein Abverkauf wäre aktuell das beste Szenario da es den Markt bereinigt und die schwachen Hände rauswirft. Diesen haben wir nun bekommen!Aufgrund der Brisanz der aktuellen Bewegung schreibe ich Ihnen schon heute und zitiere aus dem aktuellen Markt Update:Der gestrige Handelstag beendet die Misere der letzten Wochen endgültig und schafft klare Tatsachen. Dem letzten dürfte jetzt klar sein, warum wir derart vor einem Unterschreiten der 1262 $ gewarnt haben. Zwischenzeitlich finden wir uns 40 $ tiefer im Chart wieder. Die 1236 $ hatten zwar nochmals für kurzzeitige Gegenwehr gesorgt, aber letztlich ist der Markt dann in der Aufwärtsbewegung erneut an besagten 1262 $ gescheitert.Der GLD hatte diese Gegenbewegung schon gar nicht mehr in einer Form ausgebaut, die überhaupt dafür gesprochen hätte, dass eine Rettung noch gelingt. Der GLD ist es aktuell auch, welcher im großen Chartbild ein weitaus freundlicheres Bild abgibt, als Gold selbst. Im GLD haben wir daher auch direkt einen Zielbereich hinterlegt, welcher sich aktuell im Bereich von 114 $ bis 110 $ erstreckt. Dieser wird noch Anpassungen unterliegen, sobald sich das Szenario noch weiter etabliert hat.In jedem Fall kann aber gesagt werden, dass wir aus diesem Bereich von einer Wiederaufnahme der übergeordneten Aufwärtsbewegung ausgehen und nicht von einem kurzen Gegenstoß. Wie schon angesprochen sieht Gold übler aus. So könnte man hier auch direkt Kurse in Richtung 1100 $ als primäre Erwartung auf den Chart bringen. Das Bild im GLD hält uns davon aber aktuell noch zurück. Entsprechend erwarten wir primär eine Korrektur auf 1180 $, wo allerdings auch die Alternative einen wichtigen Schnittpunkt aufweist. Entsprechend ist dort in jedem Fall, mit einer substantiellen Gegenbewegung zu rechnen.