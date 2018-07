Rockcliff Metals entdeckt mehrere hochgradige Goldzonen auf Berry Creek

Gebiet GoldanalyseergebnisAnmerkungen

se von

Schürfproben



Nr. 1 von 0,09 bis 1,62 Quarz, Diorit,

g/t Granodiorit



Nr. 2 von 0,11 bis 66,08 Quarz, Granodiorit

g/t



Nr. 3 von 0,27 bis sichtbares Gold,

117,50 Quarz,

g/t Granodiorit



Nr. 4 von 0,79 bis 12,59 Quarz

g/t



Nr. 5 von Spuren bis Granodiorit, Quarz

9,77

g/t

Toronto, 18. Juli 2018 - Rockcliff Metals Corp. (TSX-V: RCLF, Frankfurt: RO0, WKN: A2H60G) (Rockcliff oder das Unternehmen) freut sich, das Vorkommen mehrerer hochgradiger oberflächennaher Goldzonen in seinem Goldkonzessionsgebiet Berry Creek in Snow Lake (Manitoba) bekannt zu geben. Das Goldkonzessionsgebiet Berry Creek (siehe Abbildung 1) befindet sich in einer strategisch günstigen Lage im Abbaugebiet Snow Lake und ist weniger als fünf Straßenkilometer von einer Goldverarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 2.000 Tonnen pro Tag entfernt. Es ist Teil des erstklassigen Grünsteingürtels Flin Flon / Snow Lake, in dem seit über 100 Jahren Grundmetalle (Kupfer und Zink) sowie Gold abgebaut werden.Ken Lapierre, President und CEO des Unternehmens, sagte: Wir haben das Goldkonzessionsgebiet Berry Creek ursprünglich wegen seines Potenzials für große Tonnagen mit niedrigem Gehalt erworben und freuen uns, dass wir bestätigen konnten, dass die hochgradigen, goldreichen Scherzonen mit beträchtlichen Mächtigkeiten auch mit der Sneath-Lake-Intrusion in Zusammenhang stehen. Angesichts des hochgradigen Potenzials, das in diesem Konzessionsgebiet bis dato ermittelt wurde, freuen wir uns auf die intensivere Weiterentwicklung dieses Goldaktivums in den kommenden Monaten. Ergebnisse wie diese verdeutlichen das Potenzial für Entdeckungen in unserem umfassenden Portfolio an Grundmetall- und Goldkonzessionsgebieten im Grünsteingürtel Flin Flon / Snow Lake.Von mehreren Scherzonen in einem kleinen Gebiet im nordöstlichen Teil des Konzessionsgebiets wurden insgesamt 60 Oberflächen-Schürfproben entnommen, 30 davon von historischen Gräben und 30 im Rahmen von Erkundungsschürfungen. Sichtbares Gold wurde an mehreren Standorten beobachtet.Siehe Abbildung 1 auf der nächsten Seite, wo die fünf Goldkonzessionsgebiete von Rockcliff in Snow Lake dargestellt sind, einschließlich des Goldkonzessionsgebiets Berry Creek und des Standorts der 60 Oberflächen-Schürfproben.Im Rahmen von Feldarbeiten, die Rockcliff im Goldkonzessionsgebiet Berry Creek durchgeführt hat, wurde das Vorkommen einer bedeutsamen Goldmineralisierung bestätigt, die mit der Sneath-Lake-Intrusion in Zusammenhang steht und sich entlang eines Teils der Verwerfungszone Berry Creek und deren sekundärer Verwerfungsspreizungen erstreckt. Innerhalb der Grenzen des Goldkonzessionsgebiets Berry Creek weist die Sneath-Lake-Intrusion eine Streichenlänge von etwa 15 Kilometern auf und ist bis zu vier Kilometer mächtig. Die Goldmineralisierung steht mit in Quarz enthaltenen Scherzonen innerhalb der Sneath-Lake-Intrusion in Zusammenhang und ist auch in der Intrusion selbst enthalten. Diese goldhaltigen Scherzonen weisen Mächtigkeiten zwischen 0,5 und 7,0 Metern auf und wurden entlang des Streichens mit Unterbrechungen auf bis zu 250 Metern nachverfolgt. Sulfide beinhalten für gewöhnlich Pyrit und Arsenopyrit sowie weniger häufig Pyrrhotit, Chalkopyrit, Bornit, Sphalerit, Kieselkupfer, Malachit, Bleiglanz und sichtbares Gold.Im Goldkonzessionsgebiet Berry Creek werden weitere Explorationen durchgeführt, um bekannt Gebiete mit einer Goldmineralisierung in Zusammenhang mit der Sneath-Lake-Intrusion zu erweitern und die Bedeutung der Goldmineralisierung im Konzessionsgebiet zu ermitteln.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44057/July 18 2018 Berry Creek High-Grade Results FINAL_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1: Die 5 Goldkonzessionsgebiete von Rockcliff im Gebiet Snow Lake, einschließlich des Standorts der 60 Oberflächen-SchürfprobenRockcliff kann eine 100-Prozent-Beteiligung am Goldkonzessionsgebiet Berry Creek erwerben, indem es an den Eigentümer über einen Zeitraum von drei Jahren insgesamt 140.000 Dollar in bar bezahlt, einschließlich 35.000 Dollar bei der Unterzeichnung (abgeschlossen) und 35.000 Dollar jährlich in drei gleichen Tranchen. Die Ausgaben über einen Zeitraum von fünf Jahren, die erforderlich sind, um die Option aufrechtzuerhalten, belaufen sich auf insgesamt 500.000 Dollar, mindestens 75.000 Dollar pro Jahr. Der Eigentümer wird für das Goldkonzessionsgebiet Berry Creek eine NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 2,0 Prozent erhalten, wobei 1,0 Prozent jederzeit für 500.000 Dollar pro 0,5 Prozent erworben werden können. Die restliche NSR-Lizenzgebühr des Eigentümers wird einem Vorkaufsrecht zugunsten von Rockcliff unterliegen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung vom 5. Oktober 2017.Die Gesteinsproben wurden auf dem Feld entnommen, verpackt und direkt vom Feldbüro von Rockcliff an TSL Laboratories (TSL) nach Saskatoon (Saskatchewan) gesendet. TSL ist ein kanadisches Analyselabor, das gemäß ISO/IEC 17025 akkreditiert ist. Jede verpackte Gesteinsprobe wurde getrocknet auf 70% zerkleinert, wobei wobei sie 10 Mesh passierte und ein 250-Gramm-Trübe auf 95% pulverisiert wurden, wobei 150 Mesh passiert und für die Analyse verwendet wurden. Von jeder Trübe wurde zur Basismetallanalyse (sofern erforderlich) ein 0,5-Gramm-Schnitt entnommen, in einem Aufschluss aus mehreren Säuren (gesamt) gelaugt und anschließend mittels Atomabsorption auf Kupfer, Blei, Zink und Silber analysiert. Die Goldkonzentrationen wurden mittels Brandprobe unter Anwendung einer 30-Gramm-Charge, gefolgt von einer gravimetrischen Brandprobe und einem Atomabsorptionsabschluss, ermittelt. Proben mit Werten oberhalb der Erfassungsgrenze (3.000 Teile pro Milliarde) wurden unter Anwendung einer 1 AT-Charge erneut analysiert. Rockcliff fügte zertifizierte Leer- und Standardproben zum Probensatz hinzu, um die Integrität des Labors sicherzustellen.Ken Lapierre P.Geo., President und CEO von Rockcliff, hat als qualifizierter Sachverständiger im Einklang mit den kanadischen Regulierungsbestimmungen gemäß Vorschrift NI 43-101 die wissenschaftlichen und technischen Informationen, auf denen die in dieser Pressemeldung veröffentlichten Daten basieren, gelesen und genehmigt. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Schürfproben naturgemäß selektiv sind und möglicherweise nicht den wahren Gehalt der Mineralisierung des Erkundungsgebiets oder des erprobten Vorkommens darstellen.Das Unternehmen ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf Exploration und die Generierung von Cashflows aus zukünftigen Lizenzzahlungen auf seinen Basis- und Edelmetallanlagen in Snow Lake, Manitoba (Kanada) konzentriert. Das aktuelle Konzessions-Portfolio von Rockcliff mit insgesamt 50.000 Hektar Gesamtfläche erstreckt sich über Teile innerhalb und außerhalb des 100 Jahre alten und nach wie vor in Betrieb befindlichen Bergbaulagers Snow Lake und beherbergt die NI 43-101-konformen Ressourcen in der mit Gold angereicherten Kupferlagerstätte Talbot und der Kupferlagerstätte Rail sowie die unerschlossenen historischen Zink- und Zink-Kupfer-Lagerstätten (die Zink-Kupfer-Lagerstätte Lon, die Zink-Kupfer-Lagerstätte Bur und die Zinklagerstätte Morgan und die Erweiterung der Zinklagerstätte Pen im Einfallwinkel). Zu den Konzessionsgebieten des Unternehmens zählen die erste und höchstgradige ehemalige Goldproduktionsstätte Manitobas (Goldkonzession Laguna), vier weitere Goldkonzessionen (Goldkonzession SLG, Goldkonzession DSN, Goldkonzession Berry Creek und Goldkonzession Lucky Jack), eine NSR-Beteiligung am Konzessionsgebiet Tower, wo voraussichtlich 2020 mit der Produktion begonnen wird (das Tower Copper Vorkommen), sowie die in Option gehaltene Zinklagerstätte MacBride mit ihren oberflächennahen hochgradigen Ressourcen, die sich in der Nähe von Leaf Rapids (Manitoba) befindet. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://rockcliffmetals.com/.Ken Lapierre, P. Geo, President & CEOMobil: (647) 678-3879Büro: (416) 644-1752ken@rockcliffmetals.comCHF Capital MarketsCathy Hume, CEOBüro: (416) 868-1079 DW 231cathy@chfir.comVorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Sämtliche Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Rockcliff annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. 