Capital Economics - Geringer Goldanstieg zum Jahresende; harter Widerstand zu erwarten

Laut einem Bericht von Capital Economics sollen die Goldpreise zum Ende 2018 hin etwas höher steigen. Mehrere makroökonomische Faktoren sollen die Nachfrage nach dem Edelmetall jedoch nach unten drücken, so berichtet Kitco News . Ein schwächeres Wirtschaftswachstum einiger größerer Verbrauchermärkte wird zu einer geringeren Verbrauchernachfrage führen. Zusammen mit dem stärkeren US-Dollar würde das die Goldpreise ebenfalls weiter belasten.Die Verbrauchernachfrage sei laut Analysten von Capital Economics äußerst wichtig für die mittelfristige Goldpreisprognose. "Die Verbrauchernachfrage nach Gold, die Schmuck, Barren und Münzen umfasst, macht mehr als zwei Drittel des Gesamtgoldverbrauchs aus. Indien und China sind bei weitem die größten Konsumenten und machen 40% des Ganzen aus, gefolgt von den USA, Deutschland und der Türkei", so der Bericht.Die mittelfristig eher schwache Verbrauchernachfrage habe drei Hauptgründe. Zum einen habe der Goldpreis in einigen Ländern in deren lokalen Währungen zugenommen, da der US-Dollar gegenüber anderen Weltwährungen im Wert gestiegen war. Das wiederum habe die lokale Verbrauchernachfrage geschwächt.Des Weiteren soll sich das Wirtschaftswachstum in China sowie in der Türkei verlangsamen. Dieser Trend innerhalb zwei der größten Verbrauchergoldmärkte wird negative Auswirkungen auf die Goldnachfrage mit sich bringen. Als letzter Grund nennt Capital Economics einen unterdurchschnittlich starken Monsun in Indien, der auf die Goldnachfrage schlagen wird; trotz des starken Wirtschaftswachstums, das das Land verzeichnet.© Redaktion GoldSeiten.de