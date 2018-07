Gold: Bodenbildung jetzt oder Einbruch bis 1.193 USD!

Nach dem Verkaufssignal, das vom Bruch der zentralen Unterstützung bei 1.265 USD ausgelöst wurde, brach der Goldpreis im Juli an die Supportmarke bei 1.236 USD ein. Dort startete eine Erholung, die bis an die 1.265 USD-Marke zurückführte und zugleich die Bedeutung beider Marken als Unterstützungs- bzw. Widerstandslevel unterstrich. Bei 1.265 USD stoppte diese Gegenbewegung und der Kurs des Edelmetalls wurde anschließend auch unter die 1.236 USD-Marke gedrückt.Dieses kurzfristige Verkaufssignal sorgte für eine weitere Abwärtswelle, in deren Verlauf jetzt die untergeordnete Zielmarke bei 1.220 USD erreicht wird.Der Goldpreis hat die Chance vergeben, an der 1.236 USD-Marke eine Trendwende einzuleiten. An der 1.220 USD-Marke können die Bullen jetzt erneut ihr Glück versuchen. Zum einen wäre dort die 61,8 %-Fibonacci-Projektion der Abwärtsbewegung von 1.309 USD bis 1.236 USD (hellblaue Spanne) erreicht. Zweitens erreicht die Abwärtsbewegung seit 1.309 USD im Bereich von 1.225 USD die gleiche Länge, wie die Abwärtsbewegung von April bis zum Tief im Mai abgetragen an das Korrekturhoch um Juni (dunkelblaue Spanne).Wird diese Zielregion verteidigt, kommt es zunächst zu einem Rücklauf an die Hürde bei 1.236 USD. Ein Wiederanstieg über die Barriere würde eine Erholung bis 1.245 USD nach sich ziehen. Doch erst der Ausbruch über diese Marke hätte ein kurzfristiges Kaufsignal mit Zielen bei 1.265 und 1.285 USD zur Folge.Scheitert eine Gegenbewegung an der 1.236 USD-Marke oder sollte Gold zuvor unter 1.220 USD abverkauft werden, liegt das nächste Ziel des übergeordneten Abwärtstrends bei 1.199 und 1.193 USD (138,2 % der Bewegung von 1.365 bis 1.281 USD und 100 % der Strecke von 1.309 bis 1.236 USD abgetragen an den Endpunkt der nachfolgenden Erholung bei 1.265 USD).© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG