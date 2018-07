Venezuela verlagert Goldverarbeitung dieses Jahr in die Türkei

Aufgrund auferlegter internationaler Sanktionen beschloss die Zentralbank Venezuelas in diesem Jahr, derartige Operationen nicht länger in der Schweiz durchführen zu lassen und sie in die Türkei zu verlagern, so berichtet Reuters . Die Zentralbank erwirbt bereits seit Jahren Gold und lässt dieses zur Verwendung als monetäres Gold verarbeiten, um die rückläufigen internationalen Landesreserven aufzustocken."Das ist eine Vereinbarung zwischen der türkischen und der venezolanischen Zentralbank", so Victor Cano, Bergbauminister Venezuelas in einer Pressekonferenz. "Wie lassen dies von alliierten Ländern durchführen, denn Sie können sich vorstellen, was passiert wenn wir unser Gold in die Schweiz schicken: Man teilt uns mit, dass man das Edelmetall aufgrund von Sanktionen dort behalten müsse." Nach Veredelung in der Türkei wird das Gold zurück nach Venezuela geschickt und wird zum Teil des Vermögensportfolios der dortigen Zentralbank.Im letzten Jahr hatten die Vereinigten Staaten eine Reihe an Sanktionen über Venezuela verhängt, unter anderem aufgrund mehrerer Menschenrechtsverletzungen. Cano äußerte sich hierbei gegenüber dem venezolanischen Oppositionsführer Julio Borges, der das Land beschuldigt hatte, Gold an die Türkei zu verkaufen, um eine schwächelnde Ölproduktion aufzuwiegen. Als Antwort hieß es von Cano nur: "In der Türkei gibt es keinerlei Goldschmuggelware."© Redaktion GoldSeiten.de