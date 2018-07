Schweiz meldet Zunahme der Goldexporte nach China

Die Eidgenössische Zollverwaltung der Schweiz veröffentlichte heute die detaillierten Zahlen zum Außenhandel des Landes mit Gold, Silber und Münzen für den Monat Juni 2018.Die Statistiken zeigen, dass sich die gesamten Gold- und Silberexporte des Landes im sechsten Monat des Jahres auf 212,9 Tonnen beliefen und einem Wert von 4,91 Milliarden Franken entsprachen. Die Importe erreichten im gleichen Zeitraum einem Umfang von 218,4 Tonnen und hatten einen Wert von 4,76 Milliarden Franken.Im Mai hatte die Schweiz insgesamt nur 174,3 Tonnen Gold und Silber exportiert, jedoch 246,5 Tonnen importiert.Die reinen Goldausfuhren betrugen im Juni 117,6 Tonnen im Wert von 4,85 Milliarden Franken. Gegenüber dem Mai stellt dies eine leichte Zunahme dar. Die Goldimporte fielen dagegen mit 173,6 Tonnen etwas geringer aus als im Vormonat. Der Wert der eingeführten Goldprodukte lag bei 4,67 Milliarden Franken.Wichtigster Handelspartner der Schweiz für Goldexporte war erneut und mit Abstand China. Das Land kaufte im vergangenen Monat ganze 61,3 Tonnen des gelben Metalls aus der Eidgenossenschaft. An zweiter Stelle der Abnehmerländer stand diesmal Indien, welches insgesamt 18,9 Tonnen Gold aus der Schweiz liefern ließ. Auf dem dritten Rang folgte die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong, in die auf Nettobasis 7,3 Tonnen Gold geliefert wurden. Insgesamt erwarb China damit 68,6 Tonnen Gold aus der Schweiz, mehr noch als im Mai.Das bedeutendste Bezugsland war im Juni das Vereinigte Königreich, aus dem die Schweiz auf Nettobasis 45,4 Tonnen Gold importierte. Fast ebenso viel Gold lieferte Argentinien: 44,5 Tonnen des Edelmetalls flossen aus dem südamerikanischen Staat in die Eidgenossenschaft. An dritter Stelle standen im letzten Monat die USA, die 10,6 Tonnen Gold netto an die Schweiz lieferten.Die Silberexporte der Schweiz nahmen im Juni im Vergleich zum Mai wieder zu und beliefen sich auf 93,3 Tonnen im Wert von 49,2 Millionen Franken. Demgegenüber standen Importe im Umfang von lediglich 41,4 Tonnen (Wert: 22,6 Millionen Franken).Ein großer Teil der Silberausfuhren wurde diesmal nach Indien verschifft: Genau 40 Tonnen des weißen Metalls verkaufte die Schweiz im Juni an indische Abnehmer. Bedeutendste Bezugsquelle war dagegen Hongkong: Von dort stammten 13,0 Tonnen des importieren Silbers.© Redaktion GoldSeiten.de