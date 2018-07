MGX Minerals schließt Bohrprogramm in seinem Siliziumprojekt in BC ab

VANCOUVER, 19. Juli 2018 - MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen) (CSE: XMG / FKT: 1MG /OTCQB: MGXMF ) freut sich zu berichten, dass das im Vorfeld angekündigte Diamantbohrprogramm im unternehmenseigenen Siliziumprojekt Koot (Koot oder das Projekt) in British Columbia abgeschlossen wurde. Insgesamt 782 Bohrmeter (2.565 Fuß) in 10 Bohrlöchern wurden absolviert. Der Bohrkern wurde aufgespalten und an das Labor von ALS Minerals in Nord-Vancouver (British Columbia) übergeben, wo eine Pulverisierung des Materials mit einer Spezial-Karbidmahlscheibe und eine ME-ICP06-Analyse zur Auswertung aller Gesteinsanteile erfolgt. Zweck der Sommerbohrungen 2018 ist es, eine erste N.I. 43-101-konforme Ressourcenschätzung zu ermöglichen. Zusätzliche Bohrungen sind in zwei der nahegelegenen Siziumkonzessionsgebieten des Unternehmens geplant; auch hier ist das Ziel, eine Ressource zu definieren. Im Rahmen von Explorationsarbeiten, die COMINCO während der 1980er Jahre durchführte, wurde eine rund 400 Meter lange Mineralisierungszone entdeckt, die aus hochreinem Siliziumdioxid (SiO2) besteht.Derzeit finden metallurgische Untersuchungen bei der Firma Dofner ANZAPLAN statt, einem führenden Unternehmen mit Spezialisierung auf Metallurgie und Verfahrenstechnik im Zusammenhang mit Siliziummetallen. Das Verfahrensdesign für das Testverfahren ist abgeschlossen und das physische Material wird derzeit untersucht. Zweck der metallurgischen Untersuchungen ist es, standardisierte Verfahrensvarianten für die Aufbereitung von Siliziummetall (95 - 96 % Si) und möglicherweise auch Siliziummetall in Solarqualität (99,9999 %) aus den Siliziumprojekten des Unternehmens als Beschickungsmaterial für die Verarbeitungsanlage zu entwickeln.Laut Allied Market Research dürfte die internationale Solarenergiebranche bis zum Jahr 2022 einen Umsatz in Höhe von 422 Milliarden Dollar erzielen, wobei zwischen 2016 und 2022 mit einer jährlichen Zuwachsrate von 24,2 % zu rechnen ist. MGX konzentriert sich bei der Evaluierung und Erschließung seiner Siliziumprojekte vorrangig auf das Siliziummetallpotenzial. Eines der Haupteinsatzgebiete von Siliziummetall sind Solarpaneele. Solarpaneele sind ein Eckpfeiler bei dezentralen Energielösungen und solchen in entlegenen Gebieten.Der Einsatz von Netzspeichern dürfte im kommenden Jahrzehnt ein exponentielles Wachstum verzeichnen und die Entwicklung von Photovoltaik-(PV)-Speichersystemen wird als Haupttreiber beim Austausch herkömmlicher Energiequellen gesehen. MGX hat durch die Übernahme der Firma ZincNyx Energy Solutions (ZincNyx) im Dezember 2017 (siehe Pressemeldung vom 13. Dezember 2017 ) in kostengünstige Massenenergiespeichersysteme investiert. Solarenergie in Kombination mit einem Massenspeichersystem, wie es derzeit von ZincNyx entwickelt wird, soll Dieselgeneratoren ersetzen oder optimieren und auf breiter Ebene auch zum Netzlastausgleich bzw. als Backup in Wohnanlagen und Gewerbebetrieben zum Einsatz kommen. Außerdem liefert diese Lösung Primär- und Backupenergie für Industriestandorte, Telekommunikationsanbieter, Server-Arrays (Anordnungen) von Großrechnern und Militärstützpunkte. Weitere Informationen zur Einbindung der Solarenergie in die Energiespeichersysteme von ZincNyx finden Sie auf www.zincnyx.com.Andris Kikauka (P. Geo.), Vice President of Exploration bei MGX Minerals, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung erstellt, überprüft und freigegeben. Herr Kikauka ist ein dem Unternehmen angehörender qualifizierter Sachverständiger gemäß den Richtlinien der Vorschrift National Instrument 43-101. MGX Minerals Inc. ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an Rohstoff- und Energieprojekten im fortgeschrittenen Explorationsstadium in ganz Nordamerika. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.mgxminerals.com.Jared Lazerson, President & CEOTelefon: 1.604.681.7735Web: www.mgxminerals.comDie Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise an Begriffen wie glauben, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken, die sich von Natur aus auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. 