State Street Global Advisors: Unverständliche Preisentwicklung; Auge auf Rezession behalten

In einem Interview mit Kitco News ermahnt George Milling-Stanley von State Street Global Advisors die Investoren dazu, die langfristigen Fundamentaldaten des Goldes im Auge zu behalten; vor allem jetzt, da die Wahrscheinlichkeit einer drohenden Rezession zunimmt. Dennoch kann der Goldpreis im Angesicht eines steigenden US-Dollar, der die Märkte dominiert, kurzfristig weiterhin zurückgehen.Milling-Stanley selbst versteht die aktuelle Preisentwicklung des Metalls nicht, da dieses wesentliche wirtschaftliche Veränderungen und Bedingungen einfach ignoriert. Die drohende Unsicherheit auf den Märkten, die steigende Inflation und die aktuellen wirtschaftlichen Umstände reichen nicht aus, um die schwache Entwicklung des Goldes zu rechtfertigen, so meinte er. Vor allem die Bedrohung einer Rezession sollte man im Blick behalten."Ich denke, dass sich die Investitionsnachfrage nach Gold erholen wird, sollten wir eine Phase der Rezession erleben. Weiterhin glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dies passiert, relativ hoch ist", erklärte Milling-Stanley. Er räumt jedoch ein, dass Investoren aktuell nicht um ein Rezession besorgt seien, sondern stattdessen steigenden Aktienmärkten hinterherjagen würden."Ich verstehe nicht, warum die Risikowahrnehmung der Leute in den letzten Monaten so stark abgenommen hat", meinte er, "die Umstände haben sich nicht so stark verbessert, dass ich persönlich mehr Risiken in Kauf nehmen würde. Wenn, dann hat sich die Situation aufgrund weiterhin steigender Aktien zunehmend verschlechtert."© Redaktion GoldSeiten.de