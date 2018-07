BNP Paribas erwartet deutlichen Rückgang des Goldpreises bis 2019

In einem heute veröffentlichten Videointerview mit Bloomberg erklärt Harry Tchilinguirian, der Leiter der Rohstoffabteilung der BNP Paribas, warum die französische Großbank ihre Preisprognose für Gold nach unten korrigiert hat. Während die Analysten der Bank in diesem Jahr noch von einem durchschnittlichen Kurs von 1.250 $ je Unze ausgehen, rechnen sie für 2019 mit einem Absinken auf nur 1.100 $. Damit sind sie pessimistischer als die meisten anderen Banken, wie Tchilinguirian im Interview anmerkt.Ausschlaggebend für die bearishe Einschätzung waren dem Experten zufolge drei Gründe: die starke Entwicklung des Dollars, fehlender Inflationsdruck und mangelndes Investoreninteresse. All diese Faktoren wirken sich derzeit negativ auf den Goldmarkt aus. "Wir glauben, dass sich die aktuelle Korrektur im weiteren Verlauf dieses Jahres wahrscheinlich fortsetzen wird, vor allem da die Fed die Zinsen weiter anhebt", erklärt Tchilinguirian.Die steigenden Realzinsen und die dadurch zunehmenden Opportunitätskosten für Goldanlagen hätten zur Zeit zur Folge, dass das gelbe Metall für Investoren wenig attraktiv ist. Die künftigen Aussichten für den Goldmarkt hängen dem Experten zufolge jedoch auch davon ab, wie sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China entwickelt und welche Auswirkungen das auf den Dollar hat.Der Analyst spricht außerdem die fehlende Nachfrage nach Gold als sicheren Hafen in unruhigen Zeiten an. Davon sei allerdings nicht nur das Edelmetall betroffen, sondern auch andere Safe-Haven-Assets wie der japanische Yen.© Redaktion GoldSeiten.de