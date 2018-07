Silver Lake Resources Ltd.: Quartalszahlen

Goldproduzent Silver Lake kam heute kurz vor Handelsende bereits mit den finalen Quartalszahlen an den Markt ( Link ). Im Quartal wurden 42.258 Unzen Gold produziert, was die Jahresproduktion auf insgesamt 157.936 Unzen gebracht hat (16% mehr als im vorherigen Geschäftsjahr). Die All-In-Kosten lagen im Quartal bei 1.252 AUD (ca. 923 USD) je Unze.Der Cash-Bestand erhöhte sich auf Quartalsbasis von 87,4 auf 105,7 Millionen AUD:Das Hedge-Book sieht gut aus. Silver Lake Resources hat insgesamt 129.000 Unzen bis 30.06.2020 abgesichert und dies zu Goldpreisen von über 1.720 AUD (aktueller Goldpreis 1.657 AUD):Das abgelaufene Quartal war also gut, genau wie das abgeschlossene Geschäftsjahr. Silver Lake hat nun über 100 Millionen AUD in Cash und Gold auf der Bank und bleibt schuldenfrei!Etwas schwach ist der Ausblick für das neue Geschäftsjahr. Das Management erwartet 140.000 - 150.000 Unzen Gold mit All-In-Kosten im Bereich von 1.350 - 1.390 AUD. Der Grund hierfür ist, dass im 1. Halbjahr der Stockpile aufgearbeitet werden soll, der relativ niedrige Gehalte hat (1,3 g/t), bevor man dann im 2. Halbjahr das Erz von HARRY´s HILL verarbeitet:Kalkuliere ich das neue Geschäftsjahr mit den Mittelwerten, so sieht das Ganze dann folgendermaßen aus.• 145.000 Unzen Produktion zu All-In-Kosten von 1.370 AUD.• 75.000 Unzen abgesichert zu etwa 1.725 AUD.• Marge auf diese 75.000 Unzen: 355 AUD bzw. 26,62 Millionen AUD• Goldpreis 1.650 AUD für den Rest: Marge 280 AUD bzw. 19,6 Mio. AUD• Zusammengefasste Marge: 46,22 Millionen AUDDer Börsenwert liegt aktuell bei 290 Millionen AUD bei einem zu erwartenden Überschuss aus der Produktion von 46 Millionen AUD. Mehr als ein Drittel des gesamten Börsenwertes liegt in Cash und Gold herum. Bei einem Enterprise-Value von nur 185 Millionen AUD und voraussichtlichen 46 Millionen AUD Ertrag aus der Produktion, bleibt die Aktie günstig bewertet.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.