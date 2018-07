Gold: Die beste Chance seit 2008?

Monatlich befragt die Bank of America und Merrill Lynch die führenden Fondsmanager nach ihrer Meinung zu den Märkten. Die Juli-Umfrage zeigte einen Hinweis, den wir im Gold schon seit 10 Jahren nicht mehr in dieser Form Ausprägung gesehen haben. Rund 17% der Fondsmanager halten Gold für unterbewertet.Das klingt nach nicht viel, doch dieser Indikator war in den vergangenen 10 Jahren immer eine sehr wichtiger, wie wir in der Grafik sehen.Die Trendwende 2008 erfolgte auf Basis einer solchen Einschätzung, Ebenso die Trendwende 2015/2016.Der meist überlaufene Trade an den Märkten bleiben die FAANG Aktien (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) und BAT (Baidu, Alibaba, Tencent).Viele Anleger denken, "diesmal ist es anders", doch das ist bekanntlich der teuerste Satz an der Börse.Es geht nicht darum, ob diese Unternehmen gut sind oder nicht, es geht einfach um die krassen Bewertungen und die Wachstumsraten, die man hier für die nächsten Jahre schon eingepreist hat.Aber dies nur zur Info.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.