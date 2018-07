Hecla Mining erreicht Key-Level

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das nordamerikanische Minenunternehmen Hecla Mining Company erlitt gestern mit einem Abschlag von 6,09% herbe Verluste. Der bisher neutrale Handelsmonat färbt sich dementsprechend rot und auf aktuellem Niveau brennt der Kittel. Denn ohne Comeback der Bullen, deutet sich unterhalb von 3,25 USD, eine weitere Korrektur bis 2,60 USD und ggf. sogar noch tiefer bis hin zur Marke von 2,00 USD an.Andererseits könnte das gegenwärtige Niveau auch die Einladung schlecht sein, um einen neuerlich Angriff auf die etablierte Abwärtstrendlinie zu starten. Oberhalb von 3,60 USD bzw. insbesondere bei Kursen über 3,80 USD könnten die Bullen wieder an Fahrt gewinnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.