Platin: Wiedereintritt in den Trendkanal

In den vergangenen Monaten war der Platinpreis in einem geradlinigen Abwärtstrendkanal bis an die Unterstützung bei 868 USD eingebrochen. Das Unterschreiten der Marke führte auch dazu, dass der Trendkanal unterschritten und der Wert in einer steilen Verkaufswelle bis unter die Haltemarke bei 806 USD gedrückt wurde. Ende der vergangenen Woche konnte jedoch die 806 USD-Marke und damit die Unterseite des Trendkanals zurückerobert werden.Mit der Erholung der letzten Tage haben die Bullen ein weiteres Verkaufssignal verhindert. Wird jetzt die 806 USD-Marke verteidigt, könnte sich diese Gegenbewegung bis 845 USD ausdehnen. An dieser Stelle dürften die Bären erneut zuschlagen. Sollte die Marke dagegen überschritten werden, stünde die Ausweitung der Erholung bis 868 USD an. Darüber wäre das erste weitreichende Kaufsignal aktiv und mit einem mittelfristigen Anstieg bis 929 USD zu rechnen.Abgaben unter 806 USD würden die Erholung dagegen beenden und für einen Abverkauf bis 775 USD sorgen. Dort könnte ein weiterer Bodenbildungsversuch einsetzen. Andernfalls würde ein Bruch der Marke für weitere Verluste bis 750 USD sorgen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG