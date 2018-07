Kitcos Goldumfragen: Kursverluste bei Gold stimmen Anleger pessimistisch

Privatanleger und professionelle Analysten rechnen nach dem deutlichen Rückgang des Goldpreises in der letzten Woche nun offenbar damit, dass sich die Flaute am Edelmetallmarkt fortsetzt. Wie die wöchentliche Umfrage von Kitco News ergab, sind sowohl die Vertreter der Main Street als auch die Vertreter der Wall Street mehrheitlich bearish eingestellt. Das ist erst das dritte Mal in diesem Jahr, dass beide Gruppen die kurzfristige Kursentwicklung negativ einschätzen.In der vergangenen Woche gaben 18 Finanzprofis ihre Prognosen zum Goldmarkt ab. Die Hälfte von ihnen erwartet den Angaben zufolge einen weiteren Rückgang des Goldpreises bis zum Wochenende, während sechs Analysten (33%) von einer Erholung ausgehen. Die übrigen drei Experten glauben, dass der Kurs sich seitwärts entwickeln wird.Außerdem nahmen 868 private Goldanleger an der Umfrage teil. Von diesen waren 51% (446 Teilnehmer) bearish eingestellt, 37% (319 Teilnehmer) dagegen bullisch. Die restlichen 12% (319 Teilnehmer) erwarten in dieser Woche weder große Kursverluste noch -gewinne.© Redaktion GoldSeiten.de