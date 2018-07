Russland: Daten zu Gold- und Devisenreserven im Juni 2018

Letzten Freitag veröffentlichte die Zentralbank Russlands die aktuellsten Zahlen zum Umfang ihrer internationalen Reserven, einschließlich ihrer offiziellen Gold- und Währungsreserven per Ende Juni 2018.Den Daten zufolge betrug der Wert der Gold- und Devisenreserven per Ende Juni etwa 456,8 Milliarden US-Dollar. Damit verzeichnete man in diesem Monat einen leichten Rückgang von 0,4 Milliarden US-Dollar.Im Juni 2018 befand sich die russische Zentralbank im Besitz von 62,5 Millionen Unzen Gold, was eine Zunahme von 2 Millionen Unzen verglichen mit Mai 2018 darstellt.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de