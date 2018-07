Ehemalige Silberbergbaustadt wird für 1,4 Millionen Dollar verkauft

Eine verlassene Silberbergbaustadt nördlich von Los Angeles wurde für 1,4 Millionen Dollar an eine Gruppe Investoren verkauft, so berichtet Kitco News . Die Stadt mit Namen Cerro Gordo (dt. etwa: "großer Hügel") wurde erstmals vor 150 Jahren gegründet, als man Silbervorkommen vor Ort entdeckte.Vor weniger als drei Wochen wurde die Stadt dann an eine Gruppe Investoren, angeführt von Jon Bier, Besitzer von Jack Taylor PR und Brent Underwood, dem Besitzer von HK Austin Hostel, verkauft. Einige Angebote überstiegen sogar deren gebotene 1,4 Millionen Dollar, doch die Besitzer der Stadt wählten die beiden, weil diese die Geschichte der Bergbaustadt respektieren. Das schien den anonymen Besitzer äußerst wichtig zu sein.Im Jahr 1865 wurden dort erstmals Silbervorkommen von Pablo Flores entdeckt. Bis zum Jahr 1867 hatten sich die Neuigkeiten so weit verbreitet, dass eine große Anzahl an Schürfern in die Stadt strömte. Der Geschäftsmann Victor Beaudry war von der Qualität des dortigen Silbers so angetan, dass er einen Laden nahe der Mine eröffnete und selbst Abbaurechte erwarb, um seine Schulden zu tilgen.© Redaktion GoldSeiten.de