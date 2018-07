Murenbeeld senkt Preisprognose für Gold

Der kanadische Ökonom Martin Murenbeeld, der unter Anlegern für seine treffsicheren Preisvorhersagen im Edelmetallsektor bekannt ist, hat seine Prognosen für dieses und nächstes Jahr kürzlich nach unten korrigiert.Wie der Analyst Lawrence Williams auf SharpsPixley.com berichtet, hat Murenbeeld den "Trump-Faktor" mit einkalkuliert, d. h. die kurzfristigen Auswirkungen, die die oft widersprüchlichen Aussagen des US-Präsidenten auf die Märkte und vor allem auf die Wechselkurse haben können. Androhungen weiterer Zölle schwächen dabei in erster Linie den Euro und den chinesischen Yuan, was wiederum dem Dollar Auftrieb gibt und den Goldpreis in US-Dollar negativ beeinflusst.Murenbeeld stellt drei Szenarien zur künftigen Entwicklung des Goldpreises auf, denen er jeweils eine bestimmte Wahrscheinlichkeit zuordnet. Demnach wäre das Worst-Case-Szenario ein Kursrückgang auf 1.178 $ bis zum Jahresende und ein Durchschnittskurs von nur 1.124 $ im Jahr 2019. Die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario sieht der Experte bei 25%.Im mittleren Szenario, welches mit 60% am wahrscheinlichsten ist, würde Gold bis Ende dieses Jahres immerhin wieder auf über 1.300 $ klettern und im nächsten Jahr im Schnitt bei 1.341 $ notieren.Das bullischste Szenario geht sogar von einem Anstieg auf mehr als 1.400 % in diesem Jahr aus. Der durchschnittliche Goldpreis würde in diesem Fall 2019 die 1.500-$-Marke nur knapp verfehlen und bei 1.497 $ liegen. Allerdings sieht Murenbeeld für dieses Szenario nur eine Chance von 15%.© Redaktion GoldSeiten.de