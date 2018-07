Generic Gold schließt 1. Tranche der Privatplatzierung von Flow-Through-Einheiten ab

Toronto, 23. Juli 2018 - Generic Gold Corp. (Generic Gold) (CSE: GGC) (FWB: 1WD) freut sich, im Weiteren zu seiner Pressemeldung vom 11. Juni 2018, in der eine geplante Privatplatzierung von bis zu 1.666.666 Flow-Through-Einheiten (die Flow-Through-Einheiten) von Generic Gold angekündigt wurde, mitteilen zu können, dass das Unternehmen die erste Tranche der Privatplatzierung (die Platzierung) von 1.050.000 Flow-Through-Einheiten zum Preis von 0,30 Dollar pro Flow-Through-Einheit abgeschlossen und damit einen Erlös von 315.000 Dollar erzielt hat. Jede Flow-Through-Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine Stammaktie) und einem Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant), wobei jeder Warrant seinen Inhaber berechtigt, innerhalb von 36 Monaten ab dem Emissionsdatum eine Stammaktie zum Preis von 0,50 Dollar zu erwerben.Jede Stammaktie und jeder Warrant, die die Flow-Through-Einheiten ausmachen, werden als Flow-Through-Aktie (Flow Through Share) gemäß dem kanadischen Einkommensteuergesetz (Income Tax Act) qualifiziert sein. Die Stammaktien, die nach der Ausübung der Warrants emittiert werden können, sind nicht als Flow-Through-Aktien qualifiziert.Die berechtigten Personen (die Vermittler) erhielten eine Barprovision (die Barprovision) in Höhe von 8 % des Erlöses, der von den Zeichnern, die über solche Vermittler an der Platzierung von Generic Gold teilnahmen, stammte, und Vermittler-Warrants (die Vermittler-Warrants) in Höhe von 8 % der im Rahmen des Platzierung emittierten Flow-Through-Einheiten erzielt wurde. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von 36 Monaten ab dem Emissionsdatum zum Erwerb einer Einheit (jede eine Einheit) von Generic Capital zum Preis von 0,30 Dollar pro Einheit. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (auf Non-Flow-Basis) und einem Warrant. Die Barprovision ist durch die Emission von Einheiten zahlbar.Generic Gold beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Platzierung zur Begleichung von Explorationsausgaben (die qualifizierenden Ausgaben) in seinen Konzessionsgebieten im Yukon (Kanada) zu verwenden. Generic Gold wird die qualifizierenden Ausgaben den Zeichnern der Flow-Through-Einheiten für das Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2018 zu Ende geht, aushändigen.Die in Verbindung mit der Platzierung emittierten Wertpapiere sind an eine gesetzlich vorgeschrieben Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Emissionsdatum gebunden. Der Abschluss der Privatplatzierung ist der behördlichen Genehmigung, einschließlich der Erfüllung der Anforderungen der Canadian Securities Exchange, vorbehalten. Generic Gold Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Goldprojekte im Goldgürtel Tintina im Yukon gerichtet ist. Das Explorationsportfolio des Unternehmens besteht aus zehn Projekten mit einer Gesamtfläche von 39.820 Hektar, die sich zu 100 % im Besitz von Generic Gold befinden. Mehrere dieser Projekte liegen unweit von bedeutenden Goldlagerstätten mit NI 43-101-konformen Ressourcen im Umfang von mehreren Millionen Unzen, wie etwa das Projekt Coffee von Goldcorp, das Projekt Eagle Gold von Victoria Gold, das Projekt Golden Saddle von White Gold und das Projekt Casino von Western Copper & Gold. Das Board of Directors und die Geschäftsleitung von Generic Gold besteht aus erfahrenen Fachleuten aus dem Bergbausektor mit Kompetenzen in den Bereichen Exploration, Finanzen, Kapitalmärkte und Minenerschließung. Nähere Informationen über das Projektportfolio des Unternehmens erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter genericgold.ca.Kelly Malcolm, President & CEO von Generic GoldTel: 647-299-1153kmalcolm@genericgold.caDie Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit derselben.Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Kommentare bezüglich des Zeitablaufs und des Inhalts eines bevorstehenden Arbeitsprogramms, geologischer Interpretationen, des Erhalts von Grundstückskonzessionen, potenzieller Abbauarbeiten usw. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen mit entsprechenden Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten sich erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden.Nicht für die Verbreitung und Veröffentlichung in Nachrichtendiensten der USA.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!